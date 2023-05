Tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Duy Xuyên

Đăng tải thông tin sai sự thật, một trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng

A.BÌNH - H.MINH | 25/05/2023 - 08:21

(QNO) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân số tiền 5 triệu đồng do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.