Tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi biêu

(QNO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2020 do bị can Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1963, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) thực hiện.

Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: X.M

Qua điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Anh thông qua việc cầm cái chơi biêu tại chợ Vườn Lài (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị ai là người bị chiếm đoạt tài sản hoặc có liên quan đến việc cầm cái chơi biêu của bà Anh thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, địa chỉ số 19 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ, SĐT: 0694.160390 hoặc 0935.345227 gặp điều tra viên thụ lý để làm việc (trừ những người đã làm việc với cơ quan điều tra).