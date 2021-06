Tìm chủ sở hữu 37 xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông

AN BÌNH | 17/06/2021 08:54

(QNO) - Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Thời gian qua, qua tuần tra kiểm soát, Công an phường Vĩnh Điện lập biên bản tạm giữ 37 xe mô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, hiện được tạm giữ tại Công an phường. Đến nay, số tang vật, phương tiện trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chưa có người đến giải quyết.



Vậy ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện nêu trên mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Công an phường Vĩnh Điện (địa chỉ: số 46 Lê Đình Dương, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến xử lý thì tang vật, phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.