AN BÌNH | 06/06/2023 14:49

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tìm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2019 do bị can Nguyễn Duy Hoàng (SN 1983, trú phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, quá trình điều tra xác định, năm 2020, gia đình ông Nguyễn Đình Tới (trú thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, Duy Xuyên) có giao cho Nguyễn Duy Hoàng một bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B375979 (đối với thửa đất số 254, tờ bản đồ số 5, địa chỉ tại xã Duy Sơn do UBND huyện Duy Xuyên cấp cho ông Nguyễn Đình Tới ngày 18/6/1993) để nhờ Hoàng làm giúp thủ tục tách thửa và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến thửa đất này. Nhưng sau đó Hoàng báo mất, không trả lại cho gia đình ông Tới.



Để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết và đề nghị ai là người đang cất giữ hoặc biết thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B375979 nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (địa chỉ 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), qua điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Thành Lâm (điện thoại 0976.606586) để làm việc và giải quyết theo quy định pháp luật.

Sau thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 26/5/2023), người đang cất giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không liên hệ để được giải quyết thì Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.