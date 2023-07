Tổ 171 giữ cho đêm yên bình

Rất nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý kịp thời. Tổ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát về an ninh trật tự (gọi tắt là Tổ 171) của Công an thị xã Điện Bàn vẫn lặng lẽ những vòng xe trong đêm, vì bình yên...

Những phiên tuần tra thường bắt đầu từ 22 giờ đêm và kéo dài đến 4 giờ sáng hôm sau. Ảnh: C.T

Trắng đêm tuần tra

Địa bàn rộng, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nên công tác giữ an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội luôn được Công an thị xã Điện Bàn chú trọng. Bên cạnh triển khai các mặt công tác chuyên môn, Công an thị xã chỉ đạo tăng cường tuần tra, phản ứng nhanh, nâng cao yếu tố nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ công tác bằng việc thành lập Tổ 171.

Đêm đến, khi phố phường đã thưa vắng bóng người, cũng là lúc cán bộ chiến sĩ Tổ 171 lặng lẽ lên đường. Bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 5/2023, Tổ 171 chú trọng thời gian ban đêm, giờ cao điểm, là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT, các yếu tố phát sinh tội phạm tại những tuyến trọng điểm.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Mạnh - Tổ trưởng Tổ 2 của Tổ 171 (Công an thị xã Điện Bàn) thông tin, trên cơ sở kế hoạch đề ra, tổ tuần tra tổ chức các lực lượng phối hợp di chuyển, hoạt động trên các tuyến phức tạp về ANTT như phường Điện An, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Ngọc.

“Tuần tra đêm sẽ có nhiều yếu tố khó dự lường, tội phạm manh động, hoạt động liều lĩnh, do đó chúng tôi luôn quán triệt cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bám sát kế hoạch, thực hiện đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật” - Thiếu tá Nguyễn Tấn Mạnh nói.

Tổ 171 Công an thị xã Điện Bàn gồm 2 tổ thành viên, mỗi tổ công tác có 8 cán bộ chiến sĩ là lực lượng xung kích, nòng cốt từ các đội nghiệp vụ như cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - kinh tế - môi trường, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát giao thông - trật tự, thi hành án và hỗ trợ tư pháp, công an các xã, phường.

Tổ tuần tra được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động tuần tra kiểm soát của 2 tổ công tác được thay phiên nhau thực hiện; trong đó tập trung chủ yếu vào thời gian ban đêm, nhất là khung giờ từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.

Giữ bình yên địa bàn trọng điểm

Ông Lê Văn Điểm, người dân phường Điện An cho hay, từ khi Tổ 171 hoạt động, người dân yên tâm hơn. Trước đây, nhân dân địa phương khá lo lắng về việc thanh thiếu niên tụ tập, tiềm ẩn những nỗi lo về trộm cắp, ma túy, gây mất ANTT. Thời gian qua, khi lực lượng của Tổ 171 đi tuần tra thường xuyên, tội phạm giảm rõ rệt, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc. Với sự có mặt của Tổ 171, khối phố bình yên hơn nhiều, người dân rất ủng hộ.

Nhiều địa bàn trọng điểm về ANTT có sự chuyển hóa rõ rệt sau hơn một tháng Tổ 171 đi vào hoạt động. Trung tá Huỳnh Văn Lâm - Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, lãnh đạo Công an thị xã đã xây dựng nhiều phương án, dự lường các tình huống bất ngờ, đột xuất xảy ra, quán triệt cán bộ chiến sĩ cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tính quyết liệt, hiệu quả.

“Địa bàn tổ công tác tập trung tuần tra, chốt chặn là những tuyến, địa bàn khu vực giáp ranh giữa các xã, phường; khu vực giáp ranh với các địa phương khác; khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Quá trình hoạt động của Tổ 171, chúng tôi vừa kết hợp giữa lực lượng trinh sát hóa trang và lực lượng công khai tuần tra lưu động đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật” - Trung tá Huỳnh Văn Lâm thông tin.

Chỉ sau hơn một tháng triển khai, Tổ 171 đã tổ chức hơn 22 lượt tuần tra đêm phòng chống tội phạm. Trắng đêm tuần tra, các thành viên của tổ đã phát hiện, lập biên bản, chuyển khởi tố 5 vụ với 8 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ 4 đối tượng về cố ý gây thương tích, thu giữ nhiều vũ khí tự chế.

Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ Tổ 171 cũng phối hợp triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt, khởi tố 2 đối tượng; xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nhiều tình huống thanh niên tụ tập với ý định chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng được phát hiện, giải tán kịp thời...

Những đêm trắng thầm lặng, cán bộ chiến sĩ Tổ 171 đối mặt trực tiếp với tội phạm ma túy, tội phạm hình sự hết sức manh động, liều lĩnh, song bằng quyết tâm trấn áp tội phạm, những đêm “thức gác cho dân ngủ” vẫn đang được nối dài.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho rằng UBND thị xã rất ủng hộ đối với mô hình Tổ 171, xem đây là điểm sáng trong việc gìn giữ ANTT từ cơ sở.

“Tổ 171 đã tích cực tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan ANTT, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, được nhân dân rất tin tưởng, ủng hộ. Thời gian tới, thị xã sẽ chỉ đạo lực lượng công an tăng cường duy trì, mở rộng hoạt động của tổ này để góp phần làm sạch địa bàn, ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương” - ông Nguyễn Xuân Hà nói.