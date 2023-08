Tổ tự quản an ninh trật tự: Cánh tay nối dài của công an cơ sở

Gần 500 mô hình tổ tự quản an ninh trật tự với nhiều tên gọi khác nhau được triển khai ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh đang phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng công an cơ sở trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an Tam Kỳ thưởng động viên Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Thăng Tân. Ảnh: X.M

Điểm sáng Tam Thăng

Hoạt động với phương châm “3 không” là không lương, không phụ cấp, không quyền lợi nhưng người dân là thành viên Tổ tự quản “5 trong 1” xã Tam Thăng (Tam Kỳ) vẫn tích cực tham gia với tinh thần tự nguyện, hăng say, trách nhiệm. Với họ, thầm lặng mỗi đêm tuần tra là niềm vui khi góp phần bảo vệ bình yên xóm làng.

Mới đây nhất, vào lúc 0h ngày 5/7, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng đã phát hiện 3 thanh niên khả nghi đi trên xe máy vào hướng rừng tràm. Bốn thành viên tổ tự quản vừa theo dõi các đối tượng, một mặt liên lạc thông báo với Công an xã Tam Thăng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã kịp thời triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp tổ tự quản tiếp cận các đối tượng. Bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ xe máy chạy vào rừng tràm.

Ngay lập tức, Công an xã và tổ tự quản đã tổ chức vây bắt các đối tượng, đến 2 giờ 30 phút, đã bắt được 2 đối tượng. Khám xét nhanh, phát hiện các đối tượng tàng trữ 2 khẩu súng, 22 viên đạn, 7 gói chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Xét thấy vụ việc phức tạp, đối tượng nguy hiểm, manh động, Công an xã đã báo lực lượng Công an TP.Tam Kỳ hỗ trợ truy bắt đối tượng còn lại, đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng này.

Ròng rã suốt 1 ngày đêm, 4 thành viên tổ tuần tra đã tích cực phối hợp hỗ trợ lực lượng công an truy bắt các đối tượng nguy hiểm, cho thấy tinh thần trách nhiệm, không quản khó khăn, nguy hiểm của các thành viên Tổ tự quản “5 trong 1”.

Anh Phạm Công Tuất (thành viên Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Thăng Tân cho biết: “Tuần tra hằng đêm, biết rằng phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, nhất là khi gặp các đối tượng manh động, có hung khí, trong khi đó anh em tuần tra chỉ có dụng cụ thô sơ, nhưng với tinh thần quyết tâm bảo vệ ANTT cho xóm làng, anh em thành viên tổ tự quản vẫn luôn quyết tâm bám trực địa bàn, giữ bình yên cho bà con có giấc ngủ ngon”.

Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Thăng Tân là 1 trong 8 tổ tự quản thuộc xã Tam Thăng. Mỗi tổ có từ 10 đến 20 thành viên là người dân địa phương hoạt động trên tinh thần tự nguyện, dưới sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an xã. Các tổ tự quản duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát hằng đêm trên địa bàn thôn, qua đó kịp thời phát hiện, phối hợp với công an cơ sở xử lý nhiều vụ việc về ANTT.

Sự hỗ trợ đắc lực

Trung tá Mai Văn Hiển - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết: “Công an thành phố ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các anh em tổ tự quản “5 trong 1” đã góp ích rất lớn, hỗ trợ cùng lực lượng công an trong trấn áp tội phạm.

Mặc dù “cơm nhà, áo vợ” nhưng từng thành viên các tổ tự quản tham gia tích cực tuần tra kiểm soát địa bàn của từng thôn, phối hợp cùng lực lượng công an xã xử lý, giải quyết các vụ việc về ANTT”.

Mô hình “Tổ tự quản 5 trong 1” xã Tam Thăng là một trong hàng trăm mô hình tổ tự quản ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ở mỗi địa phương có tên gọi khác nhau, hoạt động theo thực tế từng địa bàn, tuy nhiên điểm chung của mô hình tổ tự quản ANTT là đều phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, là cánh tay đắc lực của lực lượng công an cơ sở trong bảo vệ bình yên cho mỗi xóm làng.

Đại tá Lê Hoài Nam - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) cho biết: “Thời gian qua, các mô hình tự quản về ANTT đã phát huy hiệu quả tích cực, là cánh tay nối dài đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, cung cấp hàng nghìn thông tin liên quan đến tội phạm giúp lực lượng công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần cùng với lực lượng công an đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn”.