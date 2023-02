Trấn áp mạnh mẽ tội phạm

Nhiều chuyên án được triệt phá ngay bên thềm xuân mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ba đối tượng trong vụ đưa, nhận hối lộ tại Phòng GD-ĐT Tây Giang bị bắt. Ảnh: P.V

Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh được chỉ đạo tiếp tục duy trì khí thế đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh các tuyến biên giới, các khu cụm công nghiệp, bảo vệ trật tự, an toàn cho các lễ hội và hoạt động sắp diễn ra.

Xuất sắc lập công

Sau nhiều tháng ròng đấu tranh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1973, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) - nguyên kế toán Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang; Nguyễn Văn Quốc (SN 1986, trú TP.Đà Nẵng) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông Trí Phát; Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1977, trú TP.Tam Kỳ) - Giám đốc Công ty TNHH Tin học viễn thông Việt Com.

Đây là ba đối tượng trong chuyên án 322C, được Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập đấu tranh xử lý vi phạm trong mua bán trang thiết bị giáo dục tại huyện Tây Giang. Qua gần 9 tháng theo dõi, đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ, đơn vị này xác định: Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang được giao làm chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học.

Quá trình tổ chức đấu thầu, Nguyễn Văn Quốc và Nguyễn Thị Thanh Thủy đã thỏa thuận và chi hối lộ 1,526 tỷ đồng (tương ứng 17% giá trị trúng thầu) cho Nguyễn Đức Thuận để Quốc trúng các gói thầu với tổng giá trị hơn 9,9 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Đức Thuận bị bắt để điều tra tội nhận hối lộ; 2 đối tượng còn lại bị bắt để điều tra tội đưa hối lộ. Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi số tiền sai phạm 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong cuối tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ chuyên án 225G, liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, được đơn vị xác lập từ đầu năm 2022 để đấu tranh.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, từ những thông tin thu thập được, đơn vị xác định từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2022, bị can Dương Tấn Bình - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ký hợp thức hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu với Công ty T.D.T.

Đã có 82 hợp đồng được ký, hợp thức với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó Công ty T.D.T hưởng lợi hơn 600 triệu đồng (tương đương 30% giá trị), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng, tương đương 70% giá trị. Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Dương Tấn Bình và Dương Hiển Hội (Phó Giám đốc Công ty T.D.T) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạo khí thế đầu xuân

Vào cuối tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất An Phú Tín về tội trốn thuế với số tiền thất thoát hơn 1,6 tỷ đồng; khởi tố bị can Nguyễn Hữu Hưng về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để nhân dân đón một cái tết ấm áp.

“Lực lượng công an đã tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Công tác trực tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm nghiêm túc, kịp thời.

Những kết quả đạt được đã tạo khí thế, sức lan tỏa, là tiền đề để Công an Quảng Nam tiếp tục ra quân quyết liệt trên tất cả các mặt công tác ngay từ những ngày đầu năm mới, nhằm đảm bảo tốt tình hình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ công tác được giao với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.