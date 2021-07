Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc tại Nam Trà My

(QNO) - Sáng nay 12.7, Thượng tá Mai Xuân Sang - Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, hôm qua 11.7, đơn vị phối hợp Công an tỉnh triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá tại xã Trà Mai.

Công an huyện Nam Trà My làm việc với các đối tượng đánh bạc. Ảnh: X.M

Qua điều tra ban đầu, từ ngày 12.6 đến 11.7.2021, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Công an khám xét 4 địa điểm, thu giữ 17 điện thoại di động, 102 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan; đồng thời thực hiện lệnh giữ người đối với 19 đối tượng. Trong đó 2 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc là Hoàng Thế Duy Thanh (SN 1985) và Nguyễn Minh Kiệt (SN 1963, cùng xã Trà Mai), 17 đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.