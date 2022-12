(QNO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Đối tượng Bùi Quang Viễn. Ảnh: X.M

Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Quang Viễn (SN 1989, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khai nhận đã tiêu thụ 11 xe máy do Nguyễn Văn Tín (SN 1991, cùng xã) trộm cắp được, trong đó có 5 xe trộm cắp tại Quảng Nam. Sau khi mua các xe máy này, Viễn thay đổi biển số, đục số khung, số máy và bán lại cho một số người dân ở Quảng Ngãi sử dụng.

Công an đã thu hồi và tạm giữ 11 xe máy tang vật này. Đối tượng Viễn bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam, còn đối tượng Tín bị tạm giam tại Công an tỉnh Quảng Ngãi. Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.