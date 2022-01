(QNO) - Công an hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My vừa phối hợp triệt xoá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản liên huyện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tư dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trung tá Nguyễn Như Vũ – Phó trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, sáng ngày 12.1, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận thông tin tại quầy tạp hoá của bà H.T.H (thôn 4, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp số lượng lớn bia, nước ngọt, thuốc lá, mì tôm… Ước tính số hàng hóa bị trộm khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Nam Trà My đã phối hợp với Công an xã Trà Mai và Công an Bắc Trà My tiến hành rà soát các đối tượng trong diện tình nghi, đến trưa cùng ngày, đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Tịnh (SN 1998) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 2000, cùng trú tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

Qua đấu tranh, các đối tượng này đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản cùng với 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Chung (SN 1986, trú tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Văn Mến (SN 1994, trú tại tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), cả hai đối tượng này đều đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nam Trà My đã xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng và phối hợp với công an địa phương tiến hành vây bắt, giữ người trong tình huống khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Mến khi các đối tượng này đang lẫn trốn tại xã Bình Định Bắc (huyện Thăng Bình) và xã Trà Phong (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi), áp giải và tạm giữ tại nhà giam Công an huyện Nam Trà My để tiếp tục điều tra mở rộng.

Được biết, nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định, hoạt động lưu động trên tuyến quốc lộ 40B từ đầu tháng 1.2022 với thủ đoạn thuê xe ô tô 7 chỗ di chuyển và lợi dụng sơ hở của người dân nhằm trộm cắp tài sản, đem đi tiêu thụ và chia nhau tiêu xài cá nhân, đến ngày 12.1 thì bị bắt. Hiện tại, các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.