Triệt xóa tụ điểm đánh bạc hơn 1,5 tỷ đồng tại Đại Lộc

Triệt xóa đường dây đánh bạc mùa Euro

P.V | 07/07/2021 - 13:55

(QNO) - Chỉ 2 ngày sau khi công bố quyết định thành lập, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh đã xuất sắc lập chiến công khi triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn.