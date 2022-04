Triệt xóa tụ điểm ma túy tại quán karaoke ở Hội An

(QNO) - Lực lượng công an vừa triệt xóa tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy tại một cơ sở kinh doanh karaoke ở Hội An.

Một nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Trường Thịnh 63. Ảnh: X.MAI

Lúc 15 giờ 40 ngày 15.4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Hội An kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Trường Thịnh 63 (xã Cẩm Hà).

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại 2 phòng hát có 2 nhóm với 12 đối tượng (5 nam, 7 nữ) có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất túy. Tiến hành test nhanh, 12 đối tượng đều dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận mua ma túy của Nguyễn Văn Hoài Thành (SN 1998, phường Thanh Hà, Hội An) về sử dụng.

Tiếp đó, công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hoài Thành và một đối tượng liên quan khác là Đặng Duy Châu (SN 1980, phường Thanh Hà).

Tang vật vụ việc. Ảnh: X.MAI

Kết quả khám xét, công an thu giữ 24 viên nén màu cam (nghi là thuốc lắc MDMA), 6 gói ni lông bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy ketamine) và nhiều tang vật khác liên quan.

Thành khai nhận mua ma túy về bán lại cho nhiều đối tượng nghiện tại Hội An và các địa bàn lân cận. Thành không trực tiếp giao ma túy mà đưa cho Châu thực hiện. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.