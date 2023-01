Triệt xóa tụ điểm xóc đĩa tại vùng sâm

(QNO) - Công an vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Trà Linh (Nam Trà My).

Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật. Ảnh: T.C

Sáng 10/1, Công an huyện Nam Trà My cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Trà Linh phát hiện nhóm đối tượng từ địa phương khác đến địa bàn xã để trồng sâm Ngọc Linh và làm công nhân xây dựng thường xuyên đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa vào đêm khuya các ngày cuối tuần tại khu vực rừng sâu, ít người qua lại. Công an xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trình Công an huyện Nam Trà My để đấu tranh, triệt xóa.

Rạng sáng 9/1, Công an xã Trà Linh triển khai lực lượng mai phục và bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại một căn nhà đang xây dựng ở thôn 2; tạm giữ trên chiếu bạc 26,1 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa, 4 con vị, 6 điện thoại di động cùng một số tang vật khác liên quan.

Công an xã Trà Linh báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My tăng cường lực lượng và phối hợp củng cố tài liệu, chứng cứ để tham mưu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 trường hợp.