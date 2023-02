Trộm cắp nhiều tài sản, một đối tượng bị công an Tam Kỳ bắt giữ

(QNO) - Công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) vừa phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp nhiều tài sản của người dân trên địa bàn phường.

Đối tượng Lê Tấn Hải và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Đ.D

Công an phường An Mỹ vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.Đ (trú khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản, gồm 2 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, 1 máy tính xách tay hiệu Dell.

Công an phường cử lực lượng đến hiện trường, rà soát, xác minh, truy vết đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Mỹ phối hợp Công an phường An Sơn kiểm tra, thu giữ 1 máy tính xách tay, xác định là tang vật đối tượng đã trộm cắp, cầm cố tại cơ sở cầm đồ trên địa bàn phường An Sơn và tiếp tục truy vết đối tượng.

Qua xác minh, công an phường phát hiện đối tượng nghi vấn đang ở tại phòng trọ cho thuê (số 17 Hàn Thuyên, khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ) nên tiến hành làm việc, đấu tranh. Đối tượng khai tên Lê Tấn Hải (SN 2001, trú thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình), thừa nhận gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên. Tang vật thu giữ 2 điện thoại di động Iphone7 Plus.

Công an phường An Mỹ phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an TP.Tam Kỳ mở rộng điều tra, khám xét phòng trọ của Lê Tấn Hải phát hiện 2 lắc tay bằng kim loại màu trắng, 1 lắc tay bằng kim loại màu vàng, 1 dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 hợp đồng cầm cố tài sản là máy tính xách tay (nhãn hiệu Dell).

Đối tượng và tang vật được bàn giao cho Đội điều tra tổng hợp, Công an thành phố Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.