Trực gác cho xuân

Vì một xuân mới bình yên, rất nhiều cán bộ chiến sĩ sẵn sàng đón xuân trên đường làm nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra xuyên đêm, đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm. Ảnh: T.C

Tất bật cuối năm

Ngoài sắc mai vàng rực phía sân, bên trong Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), mọi thứ dường như không thay đổi. Cán bộ chiến sĩ tất bật hơn với lịch làm việc, nhất là khi nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tăng cao.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, suốt thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đơn giản hóa các bước nhằm tạo điều kiện tối đa cho công dân, doanh nghiệp có nhu cầu. Càng về tết, công việc càng nhiều, nhu cầu của người dân cũng tăng cao.

“Đơn vị đã quán triệt toàn thể cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ yêu cầu của nhân dân trong dịp tết.

Bên cạnh đó, việc rà soát, quản lý lưu trú, nắm hộ nắm người được duy trì để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nơi dễ phát sinh vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng lợi dụng sử dụng ma túy.

Công tác tuyên truyền cũng đang được triển khai đồng bộ, sử dụng nhiều kênh tuyên truyền để vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, không sử dụng pháo nổ trái quy định” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, cán bộ chiến sĩ làm thêm giờ, làm việc cả ngày thứ Bảy, ngày nghỉ để kịp thời hỗ trợ người dân đăng ký phương tiện, giải quyết thủ tục hành chính liên quan…

Lượng phương tiện đăng ký tăng đột biến trong những tháng cuối năm, song với nỗ lực của nhiều cán bộ chiến sĩ, tiến độ xử lý công việc được đảm bảo, người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đều được hỗ trợ kịp thời.

“Trên tinh thần tinh giản thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, cán bộ đơn vị được quán triệt phải hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký phương tiện hoặc giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực đơn vị phụ trách” - Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt chia sẻ.

Vì xuân mới bình yên

Nhiều đêm trắng, lực lượng Cảnh sát cơ động duy trì tổ tuần tra ở các địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người trái phép gây mất an ninh, hoạt động đua xe, sử dụng trái phép vật liệu nổ, pháo nổ, vi phạm an toàn giao thông... Tổ tuần tra bắt đầu một ca làm việc từ khoảng 8 giờ tối hàng ngày, duy trì liên tục đến sáng hôm sau ở nhiều địa bàn, tập trung những khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: T.C

Đại úy Lê Nho Vũ Tùng - Phó Đại đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động chia sẻ, không chỉ hoạt động trên địa bàn Tam Kỳ, tổ công tác của đơn vị còn tăng cường tuần tra tại Điện Bàn, Hội An, Núi Thành, Hiệp Đức… Quá quen với những chuyến tuần tra dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán, anh em cán bộ chiến sĩ đều xác định phải hết mình vì nhiệm vụ, vì bình yên cho bà con.

“Vì đặc thù nhiệm vụ, anh em chúng tôi lên đường khi nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ, trở về lúc bình minh, chuyện gia đình riêng tư nhiều khi đành gác lại. Nhưng niềm vui lớn nhất vẫn là những chuyến đi trong lặng yên như vậy, không có tình huống phức tạp phát sinh, không có đối tượng, vụ việc vi phạm. Chỉ mong sẽ có nhiều đêm yên bình như thế, để bà con đón xuân trong vui tươi, an toàn” - Đại úy Lê Nho Vũ Tùng tâm sự.

Những đường dây nóng vẫn luôn túc trực 24/24 giờ, suốt 7 ngày trong tuần. Hàng đêm, bên cạnh Cảnh sát cơ động, còn có lực lượng Cảnh sát trật tự 113, Cảnh sát giao thông với rất nhiều chuyến tuần tra, làm nhiệm vụ, Họ sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi khi nhận thông tin, và chỉ trở về khi phố phường đã yên, mọi tình huống nảy sinh được giải quyết.

Tết đang đến gần. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an vẫn lặng lẽ, hết mình vì công việc, thực hiện kế hoạch chung của đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm.

“Vì tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm đợt cao điểm, vì bình yên của nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng luôn nỗ lực, phối hợp cùng các đơn vị khác để gia tăng mật độ tuần tra, tập trung vì nhiệm vụ. Tất cả vì sự hài lòng của người dân, vì một mùa xuân bình yên phía trước” - Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nói.