Truy bắt nóng đối tượng cướp xe máy, chém người gây thương tích

(QNO) - Chiều nay 9.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Mỹ (SN 1997, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) để tiếp tục làm rõ hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Công an huyện Thăng Bình làm việc với đối tượng Phan Văn Mỹ. Ảnh: V.Q

Khoảng 22 giờ ngày 8.7, anh V.Đ.H. (SN 2001) điều khiển xe máy BKS 92H6-5074 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ. Khi đến trước Trường THPT Thái Phiên (thị trấn Hà Lam) thì bất ngờ bị một thanh niên đi bộ cầm dao tự chế chặn lại, cướp chiếc xe máy của anh H. rồi bỏ chạy.

Trên đường chạy, đối tượng này cầm dao tự chế chém anh H.Q.P. (SN 2004, xã Bình Tú, Thăng Bình) đang đi trên đường khiến P. bị thương ở tay, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (Thăng Bình) cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình tập trung lực lượng truy bắt nóng đối tượng trong đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định thủ phạm gây án là Phan Văn Mỹ. Phát hiện công an, Mỹ vứt xe máy và dao tự chế rồi chạy về nhà đóng cửa, sử dụng thanh kiếm cố thủ bên trong.

Sau thời gian vận động nhưng đối tượng không mở cửa, công an buộc phá cửa xông vào nhà khống chế bắt giữ.