Truy nã đối tượng dùng liềm đe dọa, cướp tiền nhân viên cây xăng

(QNO) - Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Vũ Viết Hải (SN1982) về tội cướp tài sản. Đối tượng này được xác định đã dùng liềm đe dọa, cướp tài sản nhân viên cây xăng tại xã Tiên Cảnh.

Đối tượng Hải dùng liềm cướp tài sản nhân viên cây xăng. (Hình ảnh chụp lại từ camera)

Đối tượng Vũ Viết Hải có quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội; chỗ ở trước khi bỏ trốn là thôn 3, xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My).

Trước đó, ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hải về tội danh trên. Vào cuộc xác minh, công an kết luận Hải đã bỏ trốn nên ban hành quyết định truy nã.

Công an huyện Tiên Phước thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt, giải ngay đối tượng Hải đến công an, viện kiểm sát và UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước.

Được biết, vụ việc xảy ra vào tối 26/11. Đối tượng Hải đến đổ xăng tại cây xăng xã Tiên Cảnh sau đó dùng liềm đe dọa, cướp tài sản của nhân viên cây xăng rồi bỏ trốn.