Truy nã nhân viên công ty bảo hiểm lừa tiền khách hàng

(QNO) - Ngày 17.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Một (SN 1964, xã Bình Sa, Thăng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Một. Ảnh: V.Q

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Nguyễn Một làm tư vấn viên bảo hiểm của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Nam. Thời gian này Một gặp nhiều khách hàng và đưa ra thông tin gian dối rằng công ty có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng nộp phí bảo hiểm trước thời hạn. Thực chất, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Nam không có chương trình khuyến mãi như Một nói.

Với thủ đoạn trên, Một đã thu tiền phí bảo hiểm của nhiều khách hàng nhưng không giao phiếu thu, cũng không nộp phí bảo hiểm về công ty mà chiếm đoạt số tiền này.

Qua quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Một về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng này.

Công an huyện Thăng Bình thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng Một đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nơi gần nhất. Khi phát hiện đối tượng báo ngay cho Công an huyện Thăng Bình qua số điện thoại: 02353.874203 hoặc 0948.894822.