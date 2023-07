Truy tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điện Bàn

Tìm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

AN BÌNH | 06/06/2023 - 14:49

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tìm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2019 do bị can Nguyễn Duy Hoàng (SN 1983, trú phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) thực hiện.