Truy tìm người bị tố giác có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh có quyết định truy tìm bà Nguyễn Thị Hiệp (SN 1973, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) bị tố giác có dấu hiệu tội phạm “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bà Nguyễn Thị Hiệp. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết đang thực hiện các biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định. Bà Nguyễn Thị Hiệp là người bị tố giác về tội phạm trong vụ việc có dấu hiệu tội phạm “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thị xã Điện Bàn trong thời gian từ năm 2021 đến 2023, hiện không rõ ở đâu.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, văn phòng cơ quan CSĐT công an các tỉnh thành; công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Công an xã Điện Phong phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, gặp điều tra viên thụ lý Phạm Văn Sinh, điện thoại: 0967.945111) hoặc cơ quan cấp trên theo hệ lực lượng.