Tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy cho người dân hoạt động trên lòng hồ Khe Tân

(QNO) - Sáng nay 26.4, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Đại Lộc tổ chức buổi tuyên truyền, ký cam kết của bà con nhân dân ở xã Đại Chánh (Đại Lộc) liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Phát tờ rơi cho bà con tại buổi tuyên truyền.

Người dân địa phương ký cam kết thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn đường thủy nội địa.

Trao tặng áo phao cho chủ phương tiện, người dân thường xuyên hoạt động trên lòng hồ thủy lợi Khe Tân.

Khu vực hồ thủy lợi Khe Tân có nhiều phương tiện ghe, thuyền của người dân ở xã Đại Chánh và một số xã lân cận của huyện Đại Lộc đi lại, phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát đường thủy đã phổ biến nhiều nội dung liên quan đến Luật Giao thông đường thủy nội địa, trong đó chú trọng đến các hành vi, thói quen của bà con trong quá trình lưu thông bằng ghe, thuyền là nguyên nhân ảnh hưởng đến an toàn giao thông thủy nội địa.Ngoài ra, báo cáo viên còn thông tin thêm về các quy định khi điều khiển phương tiện, các quy định về bến thủy nội địa, vai trò chức năng của lực lượng cảnh sát đường thủy, những khuyến cáo để người dân luôn đảm bảo được an toàn khi di chuyển trên các tuyến sông, hồ; cách xử lý khi có tình huống khẩn cấp để bà con có thể nhận biết và phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ tai nạn.Dịp này, Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công ty Dịch vụ - thương mại - sản xuất Vững Phát (trụ sở tại TP.HCM) trao tặng 50 áo phao cho bà con thường hoạt động trên lòng hồ thủy lợi. Đơn vị cũng đã tổ chức cho bà con ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, kết hợp phát nhiều tờ rơi cho bà con đến dự buổi tuyên truyền.