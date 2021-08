Ứng dụng phần mềm di biến động dân cư trong phòng chống Covid-19: Tạo thuận lợi cho người dân

Dù lượng người và phương tiện di chuyển qua các địa phương giáp ranh đã giảm rất nhiều so với trước, song yêu cầu kiểm soát chặt, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho các phương tiện đi lại vẫn đang được duy trì khá tốt tại các chốt kiểm soát. Tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp ứng dụng công nghệ trong khai báo y tế tại các chốt là giải pháp đã và đang được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh triển khai hiệu quả trong thời gian gần đây.

Phát tờ rơi, hướng dẫn công dân về khai báo y tế thông qua ứng dụng di biến động dân cư. Ảnh: T.C

Đi vào thực tiễn

Hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc tham gia khai báo thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hướng dẫn các thao tác thực hiện đã được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phát đến tay người dân.

Trong số đó, phần lớn là các tài xế xe tải khi qua chốt kiểm soát, người dân sống gần khu vực chốt. Đặc thù của nhóm đối tượng này là thường xuyên di chuyển qua lại chốt, do đó việc nâng cao ý thức, nhận thức trong thời điểm này có ý nghĩa khá quan trọng trong công tác phòng chống dịch.

Theo thống kê, tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 1,6 triệu công dân trên địa bàn tỉnh được xác thực dữ liệu công dân. Bên cạnh phục vụ công tác kiểm soát phòng chống dịch, dữ liệu này cũng là nền tảng quan trọng phục vụ nhiều mục tiêu khác như kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 68 về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn cho dịch, tránh bỏ sót, trùng lắp. Đại úy Dương Thành Mỹ - chốt trưởng Chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 thuộc thôn Bồ Mưng (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) nói, mấu chốt là cách thức triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý công dân dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư. Việc nắm vững quy trình, triển khai chặt chẽ các bước sẽ giảm rất nhiều thời gian, công sức cho cả công dân lẫn lực lượng làm nhiệm vụ.

Anh Trần Dũng (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) chia sẻ, là nhân viên một khu resort cách chốt kiểm soát trên tuyến ĐT603 chừng vài trăm mét, anh Dũng được tạo điều kiện cấp giấy ra vào làm việc và thường xuyên đi qua chốt kiểm soát.

“Thời gian đầu, tôi vẫn còn lúng túng với việc phải khai báo thông tin y tế trên điện thoại và trên bản viết tay thủ công. Yêu cầu khai báo y tế viết tay mỗi lần qua chốt vừa tốn nhiều thời gian, vừa có cảm giác bất an khi nhiều người chen chúc viết bản khai báo những giờ cao điểm, sợ lây lan dịch bệnh. Cũng chính vì thế mà có tình trạng người dân đi qua các tuyến đường mòn, lối tắt dân sinh, gia tăng nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Thời gian này, việc kiểm soát được tăng cường, chặt chẽ hơn nhiều, cán bộ chiến sĩ cũng nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Đặc biệt, việc sử dụng phần mềm khai báo y tế giúp cho chúng tôi rất nhiều, vừa nhanh, vừa tiết kiệm thời gian, đỡ phải tiếp xúc gần với nhiều người” - anh Dũng cho hay.

Để tăng thêm hiệu quả tuyên truyền, cuối tuần qua, Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã lắp đặt nhiều bảng tuyên truyền trực quan, hướng dẫn người dân khai báo y tế khi ra vào các chốt kiểm soát.

Thượng úy Nguyễn Vịnh - Phó Bí thư phụ trách Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chia sẻ, các đoàn viên chi đoàn phối hợp với Hội phụ nữ đơn vị đã tổ chức lắp đặt bảng tuyên truyền, phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động tại các chốt, hướng dẫn từng người dân thực hiện các thao tác khai báo y tế.

“Trên thực tế, không phải ai cũng nắm vững cách thức khai báo y tế, nhất là khai báo bằng điện thoại thông minh. Thông qua việc tiếp cận, tuyên truyền, đoàn viên, hội viên phụ nữ đơn vị đã giải thích, hướng dẫn người dân cách thức thực hiện cũng như vai trò, ý nghĩa của việc khai báo y tế để người dân hiểu, chấp hành tốt các quy định khi qua lại chốt kiểm soát” - Thượng úy Nguyễn Vịnh chia sẻ.

Tiện lợi nhiều đường

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về sử dụng phần mềm quản lý công dân từ vùng dịch, phòng ngừa dịch Covid-19 trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp, tham mưu Công an tỉnh trình UBND tỉnh xin ý kiến và được UBND tỉnh chấp thuận, giao Công an tỉnh chủ trì tổ chức triển khai.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho hay, đến hết ngày 25.8, toàn tỉnh đã tạo lập 26 tài khoản cho 26 chốt có chức năng kiểm soát người ra vào từ các địa phương khác đến địa bàn tỉnh và hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố tạo lập tài khoản các chốt liên huyện, liên xã, trên địa bàn huyện. Đồng loạt các chốt triển khai thực hiện quản lý, khai báo y tế cho người dân trên phần mềm dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo thống kê, đến hết 28.8, đã có hơn 8.000 lượt người qua lại các chốt kiểm soát thực hiện khai báo trên phần mềm. Qua khai báo, đã có sự chuyển biến tốt vì phần mềm này khá ưu việt: dễ khai báo, dễ thực hiện, có thể nhập liệu cho các công dân từ bản khai báo trên giấy đối với người dân không có smartphone.

“Sau khi khai báo, dữ liệu sẽ được kiểm tra, đối sánh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời dữ liệu này được công an cấp cơ sở, xã phường kiểm soát trên dữ liệu quản lý của mình, kiểm tra di biến động kịp thời, giúp công tác truy vết người dân ra vào vùng dịch an toàn, giúp quản lý tốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc khai báo này cũng tạo thuận lợi cho việc đi lại của các phương tiện, tránh ùn ứ, giảm nguy cơ lây lan dịch” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nhấn mạnh.

Từ QR code được tạo lập thông qua ứng dụng phần mềm, thông tin về thường trú, lưu trú, tạm trú sẽ được đối chiếu, kiểm tra tại các chốt kiểm soát. Dữ liệu người dân kê khai sẽ được kết nối để tổng hợp, kiểm duyệt, xử lý hằng ngày trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời thông báo cho công an cấp xã nơi công dân đi, đến để quản lý, kiểm tra, truy vết khi cần.