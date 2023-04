Về bài báo: “Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa tiền”: Báo Quảng Nam đã thông tin chính xác và đúng luật

(QNO) - Báo Quảng Nam điện tử, ngày 13/3/2023, mục An ninh - trật tự có đưa tin: “Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa tiền”.

Ngày 14/3/2023, bà Lê Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1985, trú tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, là đối tượng bị khởi tố trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà báo Quảng Nam điện tử đã đưa tin) đến tòa soạn Báo Quảng Nam gửi đơn khiếu nại với nội dung: “Nội dung bài báo đăng từ thông tin đến hình ảnh chưa chính xác, chưa xin phép, chưa được sự đồng ý của tôi và gia đình tôi”.

Bà Nhung “đề nghị Tổng Biên tập Báo Quảng Nam yêu cầu gỡ thông tin bài báo và buộc phóng viên công khai xin lỗi và đính chính lại nội dung trên báo Quảng Nam”.



Từ nội dung đơn khiếu nại của bà Nhung, Tòa soạn đã kiểm tra lại nội dung bài báo, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ hợp pháp mà phóng viên thu thập được, cũng như các quy định của pháp luật về báo chí, nay Báo Quảng Nam trả lời bà Nhung và thông tin thêm đến bạn đọc một số nội dung sau:

1. Vụ việc liên quan đến bà Nhung như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; trong đó, xác định bà Nhung đã có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt số tiền của người khác thông qua việc mua bán đất là 748,5 triệu đồng. Với hành vi nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam cũng đã ban hành quyết định Khởi tố bị can đối với bà Nhung (Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 56, ngày 3/10/2022).

2. Nội dung, hình ảnh mà phóng viên Báo Quảng Nam đã đưa trong bản tin ngày 13/3/2023 với tiêu đề “Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa tiền”, hoàn toàn trung thực, khách quan, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do phóng viên thu thập được một cách hợp pháp.