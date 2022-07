Vì một kỳ thi an toàn

Phương án để xử lý các tình huống, từ đảm bảo an toàn giao thông đến việc gìn giữ an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh đều được Công an tỉnh và công an các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT bàn giao đề thi cho các điểm thi dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. Ảnh: T.C

Từ nhiều ngày nay, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia các mặt công tác phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. An ninh được thắt chặt tại các địa điểm tổ chức sao in đề thi, lưu giữ đề, bài thi. Ngoài ra, lực lượng công an còn tham gia vào việc vận chuyển đề thi, bảo đảm tính bảo mật tuyệt đối trước ngày diễn ra các môn thi theo quy định.

Theo đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), nhiều ngày trước, đơn vị đã tổ chức tăng cường kiểm tra, yêu cầu các đơn vị tích cực bám sát kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Những quy định khắt khe như bố trí nơi chứa đồ, vật dụng của thí sinh đảm bảo khoảng cách tối thiểu 25m tính từ phòng thi gần nhất, ngắt toàn bộ hệ thống wifi, bố trí lực lượng canh gác, thực hiện các công tác bảo vệ phòng chứa đề thi, bài thi… đều được giám sát chặt chẽ, yêu cầu khắc phục trước kỳ thi nếu phát hiện chưa đảm bảo.

Công an cũng đã bố trí lực lượng để phân luồng từ xa, xử lý tránh ùn tắc giao thông, dự lường khi có tình huống va chạm, cháy nổ để các thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ theo quy định.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh cho biết, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã lên kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng phục vụ cho kỳ thi. Khâu tiếp nhận đề thi, vận chuyển đến nơi sao in, chuyển đề thi đến các điểm thi đã hoàn tất vào ngày 6.7. Từ ngày 7.7 đến 8.7, lực lượng an ninh tiến hành bảo vệ theo nhiều vòng, cách ly tuyệt đối với vòng tiếp xúc đề thi.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an được huy động tham gia việc bảo vệ, giám sát và giữ an ninh. Bên ngoài các hội đồng thi, công an địa phương phối hợp với các lực lượng khác tiến hành tuần tra thường xuyên, kịp thời xử lý các tình huống về an ninh trật tự phát sinh để không ảnh hưởng đến kỳ thi.

“An ninh được thắt chặt, tuy nhiên vẫn giữ không khí nghiêm túc, nhẹ nhàng để các thí sinh có tâm lý tốt nhất khi tham gia kỳ thi lần này. Kinh nghiệm qua nhiều năm bảo đảm an ninh phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT được phát huy, tuy nhiên cán bộ chiến sĩ cũng được quán triệt phải tập trung, làm hết trách nhiệm, dự lường và tính toán kỹ lưỡng nhất để có thể xử lý mọi vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn kỳ thi.

Công tác an ninh được đặt ra nghiêm ngặt ở nhiều khâu, chúng tôi cũng phân công cán bộ chiến sĩ bám sát theo các địa bàn phân công để nắm tình hình, thường xuyên báo cáo.

Trước đó, công tác nắm tình hình, chuẩn bị lực lượng để phòng cháy chữa cháy, tuần lưu giữ an ninh, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi được quán triệt chặt chẽ cho cán bộ chiến sĩ” - Thượng tá Vương Quốc Hội cho hay.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, toàn tỉnh có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi ở 55 điểm thi tại tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố với tổng cộng 802 phòng thi (726 phòng chính thức, 76 phòng dự phòng). Bên cạnh các trường THPT, ngành giáo dục còn sử dụng một số trường THCS lân cận trên địa bàn làm địa điểm tổ chức thi như THCS Trần Phú, Phan Châu Trinh (Điện Bàn), Kim Đồng (Hội An), Nguyễn Du (Tam Kỳ).