Vì một xuân mới bình yên

Khẳng định quyết tâm tại lễ phát động đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm vào sáng qua 16.12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, toàn lực lượng sẽ phát huy tinh thần “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì một xuân mới bình an trên mọi nẻo.

Công an tỉnh diễu hành sau lễ ra quân. Ảnh: T.C

Đồng loạt ra quân

Thông tin về tình hình an ninh trật tự trước thềm Tết Nguyên đán, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thách thức về an ninh trật tự, toàn lực lượng đã tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề nổi cộm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Theo quy luật, trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng chính trị, phản động tăng cường hoạt động chống phá. Kèm theo đó, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng, tác động từ những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 có khả năng làm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh phức tạp hơn.

“Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng cho biết, đợt cao điểm bắt đầu từ 15.12 đến hết ngày 14.2.2022, với mục tiêu đẩy mạnh phòng ngừa và đồng loạt tấn công, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo yên bình cho nhân dân vui tết, đón xuân Nhâm Dần.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, công an các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, bảo vệ kịp thời, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá, các đối tượng chống đối, phản động, khủng bố. Ngoài ra, toàn lực lượng được huy động để tham mưu giải quyết từ sớm, không hình thành “điểm nóng” liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công.

Thượng tá Phạm Minh Quang - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông tin, trong đợt cao điểm, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trấn áp quyết liệt tội phạm, tập trung vào loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động liên quan “tín dụng đen”, giết người, cờ bạc, chống người thi hành công vụ, trộm cắp…

“Chúng tôi quyết tâm rà soát, đẩy nhanh tiến độ điều tra, phấn đấu trong đợt cao điểm này tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%, tỷ lệ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh” - Thượng tá Phạm Minh Quang nhấn mạnh.

Nỗ lực vì bình yên

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương tinh thần quyết tâm của lực lượng công an toàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh quán triệt toàn lực lượng phải thực hiện yêu cầu nhiệm vụ về phòng chống tội phạm, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật xuyên suốt và đều khắp trên toàn địa bàn tỉnh; phải có những thành tích, kết quả nổi bật được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Các lực lượng ra quân diễu hành sau lễ phát động. Ảnh: T.C

Trong quá tình triển khai, Công an tỉnh và công an các địa phương cần chú ý các loại tội phạm, hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra theo quy luật. Công an các địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo công an xã chính quy và lực lượng cơ sở thường xuyên nắm chắc địa bàn để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phòng chống, đấu tranh trấn áp tội phạm, phát huy cao nhất, hiệu quả nhất phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời phối hợp tốt với các ngành, đơn vị, chính quyền địa phương theo nguyên tắc phòng kết hợp chống, xử lý nghiêm, răn đe hiệu quả, giải quyết từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ.

“Thời điểm Tết Nguyên đán là giai đoạn số lượng người đi lại, tham gia các sinh hoạt, hoạt động rất đông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Lực lượng công an cũng phải sẵn sàng thích ứng với tình hình mới, đòi hỏi phương pháp, cách làm mới quyết liệt hơn, linh hoạt, chủ động và toàn diện hơn.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần kịp thời lan tỏa những chiến công của lực lượng trong đợt cao điểm, kịp thời đưa tin phản bác các luận điểm sai trái, chống phá, góp phần vì một cái tết bình an cho nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.