Vụ nổ làm 2 người chết ở Tiên Phước: Phát hiện nhiều kíp nổ tại hiện trường

(QNO) - Trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ nổ làm 2 người tử vong tại thôn Phường Thuốc (xã Tiên Phong, Tiên Phước), cơ quan chức năng phát hiện có rất nhiều kíp nổ, dây cháy chậm.

Xe cơ giới được huy động hỗ trợ dọn dẹp hiện trường. Ảnh: N.L

Sáng nay 3.9, lực lượng Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Những phần thi thể hai vợ chồng nạn nhân là ông N.M. (63 tuổi) và bà N.T.L. (55 tuổi) được tìm thấy khắp hiện trường.

Chiếc xe máy của gia đình ông M. được đem ra ngoài. Ảnh: N.L

Bà L. là giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học Tiên Phong (xã Tiên Phong); ông M. làm nghề tự do, chủ yếu trồng rừng, nuôi heo rừng, trước kia có làm vàng. Theo hàng xóm, vợ chồng ông M. không xảy ra mâu thuẫn trong những ngày gần đây. Ngày lễ 2.9, vợ chồng có về quê bà L. ở xã Tiên Lộc (Tiên Phước) để ăn lễ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N.L

Căn nhà vợ chồng ông M. là nhà cấp bốn nhưng được xây dựng khá kiên cố. Vị trí phát nổ ban đầu được xác định tại phòng ngủ của hai vợ chồng. Đây là căn phòng được đổ bê tông nên không sập hoàn toàn sau vụ nổ; trong khi đó tất cả mảng tường, cửa, mái nhà lại sập hoàn toàn.

Trong quá trình khám nghiệm, dọn dẹp hiện trường vụ nổ, cơ quan chức năng phát hiện có rất nhiều kíp nổ, dây cháy chậm.

Lực lượng quân sự rà tìm bom mìn trước khi dọn dẹp hiện trường. Ảnh: N.L

Theo các điều tra viên đang có mặt tại hiện trường, nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định do chất gây nổ gây nên, tuy nhiên do mìn hay do thuốc nổ vẫn còn đang được điều tra. Cơ quan chức năng đang lấy lời khai tất cả người dân sống xung quanh, người trong gia đình cũng như người có quan hệ làm ăn với ông M. để làm rõ nguyên nhân.

Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.