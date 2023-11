Vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản

(QNO) - Công an phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) vừa bắt giữ Nguyễn Minh Hải (thường gọi “Hải cháy”, SN 1993, khối phố Mỹ Bắc, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Hải cháy và tang vật trộm cắp. Ảnh: Đ.D

Đêm 13/11, tổ công tác Công an phường Trường Xuân cùng bảo vệ dân phố tuần tra thì phát hiện một đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy chở theo cây mai chạy trên đường Nguyễn Tất Thành hướng về huyện Phú Ninh.

Khi thấy tổ công tác bám theo, đối tượng bỏ chạy và đến gần cổng chào xã Tam Thái (Phú Ninh) thì bị chặn lại. Công an nhận ra đây là Nguyễn Minh Hải - đối tượng hình sự nguy hiểm đã có nhiều tiền án, tiền sự và vừa chấp hành xong án phạt tù.

Khi bị chặn giữ xe kiểm tra, Hải liên tục chống đối, không hợp tác, đe dọa phản kháng. Tổ tuần tra khống chế Hải đưa về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Trường Xuân, Hải khai nhận cây mai trên do Hải vừa trộm được tại phường An Mỹ, trên đường tìm nơi cất giấu, tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Công an phường Trường Xuân lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Minh Hải có 3 tiền án về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và vừa ra tù hồi tháng 8/2023.