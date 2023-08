Xét xử nhóm thanh niên dùng súng hoa cải, kiếm Nhật hành hung người khác

(QNO) - Sáng nay 12/8, tại TP.Hội An, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên xét xử lưu động vụ án “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Hội An vào tháng 5/2022.

Các bị cáo tại phiên xét xử lưu động. Ảnh: Q.H

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Phạm Viết Cương (SN 1994, phường Cẩm Châu, Hội An) và N.K.T. (phường Cẩm An, Hội An) xảy ra mâu thuẫn về việc tranh chấp quyền sở hữu quán nhậu H2 tại phường Cẩm Châu.

Từ những bình luận qua lại trên mạng xã hội liên quan đến việc này, Trần Xuân Vũ (bạn của Phạm Viết Cương, đang tạm trú nhà Cương) có lời qua tiếng lại, thách thức đánh nhau với N.V.H. (phường Cẩm An).



Trưa 9/5/2022, Trần Xuân Vũ rủ Lý Hậu Hiếu (SN 2001, quê tỉnh Lạng Sơn) qua nhà Phạm Viết Cương chơi và kể lại việc cãi nhau với N.V.H. cho Hiếu nghe, sau đó gọi thêm Trần Thế Minh (SN 1997, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) để đánh nhau với nhóm của H.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Trần Xuân Vũ, Trần Thế Minh, Lý Hậu Hiếu sau khi chuẩn bị hung khí đã cùng nhau đi đến quán bê thui Ba Dũng (số 151 đường Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu) tìm đánh N.V.H. Tại đây, Vũ sử dụng thanh kiếm Nhật chém H. gây thương tích 13%.

Tiếp đó, Vũ dùng khẩu súng bắn đạn hoa cải (thuộc vũ khí quân dụng) bắn P.N.V.H. gây thương tích 38%. Mặc dù, giữa Vũ, Minh, Hiếu và Cương không có mâu thuẫn gì đối với anh N.V.H. và anh P.N.V.H.

Rất đông người dân đến theo dõi phiên xét xử. Ảnh: Q.H

Cáo trạng xác định Trần Xuân Vũ là người khởi xướng, chủ mưu, cầm đầu, chuẩn bị vũ khí, hung khí để cùng các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội. Trần Thế Minh, Lý Hậu Hiếu và Phạm Viết Cương giúp sức tích cực cho Vũ khi thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi phạm tội của các bị can thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Xuân Vũ 20 năm tù về 3 tội danh “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Trần Thế Minh 15 năm tù về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”; Phạm Viết Cương 9 năm tù về tội “giết người”; Lý Hậu Hiếu 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.