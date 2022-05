Xét xử vụ gian lận bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Bắt giữ Trưởng khoa Nội tim mạch và 2 điều dưỡng BVĐK Trung ương Quảng Nam

T.C | 08/01/2021 - 16:57

(QNO) - Chiều nay 8.1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi, Trưởng khoa Nội tim mạch), Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) và Lương Thanh Trung (35 tuổi, cùng là điều dưỡng) thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về tội trục lợi bảo hiểm y tế theo Điều 215 Bộ luật Hình sự.