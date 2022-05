Xét xử vụ gian lận bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: Nhiều tình tiết giảm nhẹ

Bản án được đưa ra, với mức xử phạt thấp nhất so với khung hình phạt trong luật định, thể hiện được tính nghiêm minh nhưng cũng nhân văn, khoan hồng của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.C

Gian lận để… cứu người

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Tấn Bá với chức vụ Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (ĐKTWQN), qua quá trình khám điều trị bệnh, bị can biết rõ 22 bệnh nhân bị hẹp động mạch vành nhẹ, không cần phải dùng thủ thuật đặt stent, nhưng vì mục đích cá nhân, bị can đã chỉ đạo các bị can Lương Thanh Trung và Nguyễn Văn Sơn (điều dưỡng Khoa Nội tim mạch) lập khống hồ sơ các bệnh nhân này có thực hiện thủ thuật đặt stent nhằm chiếm đoạt 22 stent và vật tư thiết bị kèm theo.

Sau đó hồ sơ được chuyển thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT). Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho BHYT hơn 829 triệu đồng, gây thiệt hại cho Bệnh viện ĐKTWQN tổng số tiền hơn 162 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, tháng 11.2020, Báo Quảng Nam đã có loạt bài “Những bất thường trong hoạt động khám chữa bệnh BHYT”. Vụ việc sau đó được BHXH tỉnh chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Tấn Bá khai nhận, đã sử dụng stent chiếm đoạt được để đặt miễn phí cho nhiều người, nhưng chỉ nhớ nhân thân, lai lịch 11 bệnh nhân tim mạch có hoàn cảnh khó khăn nhưng phải đặt cùng một lần từ 2 stent trở lên.

Theo quy định, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT trong lĩnh vực đặt stent động mạch vành thì giá tiền một stent là 36 triệu đồng, và nếu đặt cùng lúc 3 stent thì bảo hiểm y tế chỉ thanh toán 100% cho stent thứ nhất, 50% cho stent thứ 2 và không thanh toán cho stent thứ ba.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 6 bệnh nhân xác nhận đã được bị can Bá đặt stent miễn phí với chi phí hơn 290 triệu đồng. Ngoài ra, có 2 bệnh nhân đã mất, 3 bệnh nhân còn sống nhưng già yếu, không nhớ có được đặt stent hay không, hoặc xác nhận không được bị can Bá đặt stent miễn phí.

Sai sót trong quá trình giám định BHYT

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định, để xảy ra việc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh thanh toán tiền BHYT cho Bệnh viện ĐKTWQN đối với các hồ sơ bị lập khống là có trách nhiệm của các bị can Nguyễn Thị Hồng Hải và Phạm Thị Bích Trâm. Hai bị can này bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên tại tòa, các bị cáo thừa nhận có một số sai sót trong quá trình giám định hồ sơ, song vẫn tuân thủ chặt chẽ quy trình giám định BHYT được ban hành kèm theo Quyết định số 1456 ngày 1.12.2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo viện dẫn văn bản về việc xem xét cơ sở pháp lý buộc tội đối với viên chức BHXH Quảng Nam là bà Hải và bà Trâm. Trong đó, BHXH Việt Nam có ý kiến, quá trình giám định của viên chức BHXH tỉnh Quảng Nam tại Bệnh viện ĐKTWQN đầy đủ các nội dung quy định tại Luật BHYT và quy trình giám định.

Đồng thời, BHXH tỉnh đã chủ động tổ chức kiểm tra, phối hợp với Công an tỉnh, kịp thời phát hiện và thực hiện thu hồi toàn bộ chi phí bị trục lợi, không để thất thoát và lập thủ tục báo cáo cơ quan công an.

Sau khi xem xét hồ sơ, lời khai của các bị cáo cùng các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo Trâm, Hải căn cứ vào Quyết định 1456 để thực hiện nhiệm vụ giám định BHYT nhưng do không hiểu đầy đủ các quy định giám định BHYT nên thực hiện công việc không toàn diện theo quy định của pháp luật, đồng thời các bị cáo cũng thừa nhận có một phần sai sót trong quá trình giám định.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, với nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.