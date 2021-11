Xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Thời gian qua, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân, câu “like” trên các trang mạng xã hội, tạo tâm lý hoang mang và gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Công an TP.Hội An làm việc với cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Ảnh: X.M

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân”; “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, tổng số tiền phạt là 52,5 triệu đồng.

Đáng chú ý là vào tháng 7.2021, giữa lúc TP.Hội An đang gồng mình chống dịch Covid-19 thì trên mạng xã hội liên tục phát hiện nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ các nội dung thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các trang mạng xã hội facebook, zalo…

Công an Quảng Nam đã vào cuộc điều tra, tiến hành làm việc với 10 chủ tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải các nội dung nêu trên, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với 3 cá nhân về hành vi “lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức”; yêu cầu gỡ bỏ bài viết, đăng tải nội dung đính chính, xin lỗi lên mạng xã hội.

Mới đây, Sở TT-TT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với công dân Đinh Hữu Thoại, là linh mục phụ tá giáo xứ Tiên Phước, đã có những bài viết, bình luận trên mạng xã hội facebook sai sự thật về quỹ vắc xin.

Ngoài việc xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, Công an Quảng Nam còn truy xét 2 vụ việc, xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý 2 đối tượng giả mạo các văn bản của cơ quan nhà nước về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng internet, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tập trung quyết liệt phối hợp với công an các đơn vị, địa phương, Sở TT-TT điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Việc những cá nhân đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, đặc biệt là thông tin liên quan đến dịch Covid-19 không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm xã hội mà còn vi phạm quy định của pháp luật. Mạng xã hội là ảo, nhưng tác hại của các thông tin là thật, do đó cần xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Luật sư Bùi Bá Dũng, Văn phòng luật sư Hoàng Hà chia sẻ: “Trong thời điểm cả nước cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà những cá nhân, tổ chức có những bài viết, bình luận, chia sẻ sai sự thật trên mạng xã hội thì đem lại tác hại lớn, ảnh hưởng, gây lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến chủ trương của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh.

Chính vì thế mà những hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông của Chính phủ quy định rất rõ về chế tài tương ứng với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Người dân cần cân nhắc, lựa chọn thông tin khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội”.