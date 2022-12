Xử phạt 2 cá nhân lập website chạy quảng cáo giả mạo tên thương mại hãng taxi

Triệt xóa nhiều "tụ điểm" tội phạm

Chỉ sau một tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các đơn vị của Công an tỉnh và công an các địa phương đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt, vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao vừa được điều tra, khám phá vào ngày 21/11 đã ghi dấu nỗ lực của lực lượng công an trong việc lập lại an ninh trật tự, góp phần giữ bình yên trên địa bàn.