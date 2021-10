Xử phạt vi phạm luật lệ giao thông qua giám sát từ camera an ninh: Hiệu quả nhiều mặt

Xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông do hệ thống camera an ninh ghi lại là một trong những giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn, giải quyết việc thiếu hụt lực lượng tuần tra trong bối cảnh hiện nay.

Từ hệ thống camera an ninh, CSGT gửi thông báo cho trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: T.C

Nhiều vi phạm

Những ngày qua, nhiều chủ xe vi phạm đã nhận được giấy thông báo về việc bị camera ghi lại hình ảnh vi phạm an toàn giao thông của mình và đã được mời đến làm việc tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt. Tại đây, các chủ phương tiện được cho xem lại hình ảnh, video ghi lại từ camera, viết tường trình về lỗi vi phạm và được xử lý vi phạm hành chính về an toàn giao thông theo quy định.

Được biết, từ cuối năm 2020, Công an tỉnh có kế hoạch chi tiết xây dựng, nâng cấp hệ thống camera an ninh trên địa bàn tỉnh, gắn thêm chức năng ghi hành cung cấp cứ liệu xử phạt vi phạm an toàn giao thông.

Từ ngày 9.8.2021, Công an tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống camera này, trong đó giao nhiệm vụ cho công an một số đơn vị địa phương và Phòng CGST đường bộ đường sắt phối hợp lấy dữ liệu, hình ảnh để phục vụ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông.

Ngay trong ngày 9.8, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã làm việc với đơn vị quản lý vận hành hệ thống tại trung tâm thông tin chỉ huy để trích xuất, lấy dữ liệu các phương tiện vi phạm phục vụ việc “phạt nguội”.

Theo thống kê, tính đến ngày 20.10, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã gửi thông báo cho 176 trường hợp, lập biên bản đối với 38 trường hợp. Đơn vị đã ra quyết định xử phạt, tước giấy phép lái xe đối với 28 trường hợp, có 16 trường hợp đã nộp phạt vào Kho bạc Nhà nước với số tiền phạt 64 triệu đồng.

Đây là một trong những biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh cũng như giảm thiểu những nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi không chấp hành tín hiệu đèn, một trong những lỗi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông nhiều nhất hiện nay.

hiệu quả nhiều mặt

Theo Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh), sử dụng hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ xử lý vi phạm giao thông tạo ra khá nhiều tiện ích.

“Hiện nay, về phía Đội CSGT số 1, chúng tôi chủ yếu ghi nhận hình ảnh từ camera giao thông tại hai điểm chính là điểm giao giữa quốc lộ 1 với ĐT615 tại Kỳ Lý và giao với đường tránh Nguyễn Hoàng tại TP.Tam Kỳ. Rất nhiều phương tiện vi phạm lỗi này được camera tự động nhận diện, ghi lại video, chụp biển số xe…

Tuy nhiên, để từng bước tuyên truyền, vận động, chúng tôi chỉ mới xử lý chủ yếu đối với ô tô, xe tải, chưa áp dụng với xe máy vi phạm tín hiệu đèn. Hình ảnh thu nhận được từ camera đảm bảo chất lượng, rõ nét, đủ cơ sở để làm việc với người vi phạm, từ đó áp dụng biện pháp xử lý phù hợp” - Trung tá Trần Minh Hiếu cho hay.

CSGT sau khi tiếp nhận hình ảnh từ trung tâm chỉ huy sẽ gửi giấy mời kèm trích xuất vi phạm cho chủ phương tiện. Trường hợp chủ phương tiện vẫn không đến làm việc trong thời gian quy định, sẽ gửi giấy mời lần hai thông qua công an cấp xã, phường và báo với cơ quan đăng kiểm để tạm dừng đăng kiểm theo quy định.

Được biết, đối với lỗi vi phạm tín hiệu đèn, mức phạt dành cho xe ô tô rất cao, từ 3 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 - 3 tháng.

“Qua phối hợp làm việc giữa đơn vị với trung tâm thông tin chỉ huy, chúng tôi tiến hành ghi nhận, thông báo đến người vi phạm theo đúng Thông tư 65 của Bộ Công an. Đội CSGT số 1 cũng đã phân công cán bộ tiếp dân, giải thích, chứng minh hình ảnh vi phạm; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết những lỗi vi phạm để tránh lặp lại. Cách làm này không chỉ giảm áp lực cho lực lượng tuần tra, còn duy trì được hiệu quả nâng cao ý thức cho người dân, góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn” - Trung tá Trần Minh Hiếu nói.