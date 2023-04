Xuất sắc triệt phá đường dây ma túy

Hai chuyên án có quy mô đặc biệt lớn, trong đó có vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng được xác định lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, vừa được các đơn vị của Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khen thưởng nóng các đơn vị xuất sắc lập thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: T.C

Suốt hai tháng trời theo dấu đối tượng, trải qua những ngày gian nguy vất vả khi đối mặt với tội phạm đặc biệt xảo quyệt, tinh vi, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã có thể thở phào sau khi kịp thời bắt gọn đối tượng cùng toàn bộ tang vật, ngăn một lượng ma túy “khủng” tràn vào cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh, lên kế hoạch tỉ mỉ với quyết tâm triệt xóa bằng được đường dây ma túy này.

Những di biến động của đối tượng đều trong tầm ngắm cơ quan điều tra. Chiều 7/4, hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Ninh (SN 1987) và Huỳnh Khánh Trình (SN 1990, cùng trú tại Tiên Cảnh, Tiên Phước) từ Quảng Nam ra Nghệ An để mua ma túy. Trình và Ninh đi xe máy đến gửi xe tại một bệnh viện trên địa bàn TP.Tam Kỳ, sau đó gọi taxi ra quốc lộ 1 để đón xe khách đi Tương Dương (Nghệ An).

Là đối tượng nghiện, từng có tiền án, Trình và Ninh liên tục dùng nhiều thủ đoạn để đề phòng sự theo dõi của cơ quan chức năng. Hai đối tượng này mua một xe máy cũ, thuê nhà nghỉ trọ, sau đó liên lạc với một đối tượng khác ở Nghệ An để đến địa điểm mua ma túy.

Sau khi được đối tượng này hướng dẫn, mình Ninh đi vào một lán trại ở vùng núi cao của huyện Tương Dương, gặp được đối tượng và bàn bạc chuyện mua ma túy. Cả hai thống nhất mua 5 bánh ma túy (loại heroin) với số tiền 1 tỷ đồng (200 triệu đồng/bánh) và được đối tượng này cho thêm 72 viên ma túy (loại hồng phiến).

Giao dịch hoàn tất, Ninh gọi điện cho Trình vào lán trại đón và trở về. Hai đối tượng này tiếp tục ghé vào một cây xăng, vứt xe máy để giấu hành tung, đón xe khách xuống quốc lộ 1 và tiếp tục đón một xe khác để trở về Quảng Nam.

Lúc 17 giờ 50 phút chiều 9/4, khi xe đến trạm thu phí cao tốc Chu Lai (thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm và ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt gọn cả Trình và Ninh trong sự ngỡ ngàng của hai đối tượng.

Năm bánh heroin (trọng lượng hơn 1,9kg) cùng 72 viên ma túy tổng hợp bị thu giữ cùng 4 điện thoại di động và 4,5 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng được đưa về trụ sở để đấu tranh, quá trình truy bắt đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ.

“Mức án dành cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy rất nặng, cộng với lượng ma túy trong vụ việc rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay, nên các đối tượng đặc biệt cảnh giác, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi. Song mọi hành tung của đối tượng không qua mắt được ban chuyên án. Thời cơ chín muồi, chúng tôi quyết định cất vó, bắt giữ Trình và Ninh” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Ngoài chuyên án về ma túy nói trên, qua quá trình điều tra, mở rộng vụ án “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” xảy ra vào ngày 17/11/2022 tại TP.Tam Kỳ, ngày 4/4 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Vạn (SN 1981, trú tỉnh Bắc Giang) về hành vi “mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Qua đấu tranh với đối tượng Vạn cùng với các thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Thị Dự, Nguyễn Văn Bôn (trú TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang khám xét chỗ ở của hai đối tượng tại TP.Bắc Giang, thu giữ hơn 8,7 tấn thuốc nổ. Đối tượng liên quan vụ việc được di lý về từ Bắc Giang, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý hai vụ án trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hôm qua 13/4, khen thưởng nóng các đơn vị triệt phá hai chuyên án ma túy và tội phạm buôn bán thuốc nổ trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng nói, hai chuyên án đã ghi dấu nỗ lực của các đơn vị. Nếu lượng ma túy, thuốc nổ này không được ngăn chặn kịp thời, sẽ khó có thể hình dung những hệ lụy gây ra cho xã hội, cho tỉnh lớn đến mức nào.

“Tôi đánh giá rất cao thành tích của lực lượng phá án. Đặc biệt, phá án ma túy vô cùng khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ lăn lộn ngày đêm, đối mặt với nhiều hiểm nguy tiềm ẩn mới lập được chiến công này. Các lực lượng đã rất quyết tâm, lập công xuất sắc, chặn đứng được tội phạm nguy hiểm, đem lại bình yên cho quê hương Quảng Nam!” - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.