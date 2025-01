Tài chính - Thị trường Tín dụng chính sách góp phần tạo động lực phát triển Quảng Nam Chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam trong năm 2024 đã phát huy hiệu quả, góp sức phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Kim Thuận bên chậu quật tết sai trái. Ảnh: Q.VIỆT

Điểm sáng cho vay tạo việc làm

Hộ bà Nguyễn Thị Kim Thuận (thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) đang có thu nhập khá từ nguồn bán quật tết. Để mở rộng sản xuất, thời gian qua bà Thuận đã được tiếp sức từ nguồn tín dụng chính sách.

Cụ thể, đầu năm 2024, bà vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP.Hội An cộng với vay mượn của người thân để đầu tư trồng 1.000 chậu quật. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến và chú tâm chăm sóc, 1.000 chậu quật sai trái, chín vàng đúng dịp Tết Nguyên đán, đem lại thu nhập khá.

Theo bà Nguyễn Thị Mỵ - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An, đến cuối năm 2024, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn có dư nợ xấp xỉ 195 tỷ đồng với 3.842 khách hàng còn dư nợ. Tất cả hộ nghèo, chính sách vay vốn từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đều trả nợ đúng hạn và gửi tiết kiệm để làm giàu nguồn vốn chính sách.

Tín dụng chính sách giúp người dân xã Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ) đầu tư trồng hoa tết hiệu quả. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đã giúp hộ nghèo, chính sách trên địa bàn có nguồn lực đầu tư làm kinh tế hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Nguồn vốn cho vay tạo việc làm đã giúp người dân Hội An phát triển sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch hiệu quả. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm còn giúp địa phương ngăn chặn cho vay nặng lãi, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự” - ông Lanh nói.

Ông Huỳnh Văn Hồ - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - nghiệp vụ tín dụng (Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam) cho biết, trong năm 2024, doanh số cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm gần 756 tỷ đồng với 12.700 lượt hộ nghèo, chính sách tiếp cận. Dư nợ cho vay tạo việc làm đến cuối năm 2024 là gần 2 nghìn tỷ đồng với gần 37 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, đến cuối năm 2024, tổng nguồn vốn và tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng với 141.283 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng chính sách được củng cố. Đến ngày 31/12/2024, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn tỉnh chỉ chiếm tỷ lệ 0,18% tổng dư nợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam chủ trì hội nghị tín dụng chính sách Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Năm 2024, tín dụng chính sách Quảng Nam giúp 250 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đã có 119 người vừa chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tạo việc làm.

Vốn vay ưu đãi đã giúp hơn 2.716 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập. Từ nguồn tín dụng chính sách, các hộ dân đã xây dựng 26.822 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 183 căn nhà ở xã hội.

“Tín dụng chính sách Quảng Nam góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” - ông Lam nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho rằng, định hướng phát triển tín dụng chính sách trong năm 2025 và các năm tiếp theo là mở rộng phạm vi, quy mô, đối tượng, nâng mức cho vay, thời hạn vay phù hợp với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Nam lồng ghép tín dụng chính sách với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hướng tín dụng chính sách vào sản xuất theo chuỗi liên kết nhằm thay đổi phương thức sản xuất, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

“Quảng Nam kịp thời rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chính sách để hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam, các sở, ngành, hội, đoàn thể xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ để theo dõi, giám sát, đảm bảo chất lượng tín dụng chính sách ổn định” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nói.