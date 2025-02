Du lịch Tín hiệu vui của du lịch MICE miền Trung Du lịch MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, hội thảo) đang có bước tiến triển tốt tại 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Các bên liên quan đang tích cực xúc tiến, quảng bá cũng như xây dựng chính sách, dự án để nắm lấy cơ hội.

Đà Nẵng vừa chào đón đoàn 226 khách MICE đến từ Thái Lan (từ ngày 11 - 13/2). Ảnh: QUỐC TUẤN

Sức hút của Đà Nẵng

Từ ngày 11-13/2, Đà Nẵng chào đón đoàn 226 khách MICE thuộc Công ty TNHH Thế giới Bota-P. Đây là doanh nghiệp hàng đầu tại Thái Lan chuyên sản xuất xuất các sản phẩm về sức khỏe lớn tại quốc gia này. Đoàn do Công ty Visit Indochina khai thác và có nhiều hoạt động trải nghiệm, nghỉ dưỡng thú vị tại Đà Nẵng.

Thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, từ ngày 21-22/2, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Hội nghị Doanh nghiệp Tamil, quy tụ 300 khách quốc tế đại diện danh dự từ hơn 30 quốc gia, bao gồm: Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Nam Phi… Hội nghị không chỉ tăng cường hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Tamil mà còn góp phần đẩy mạnh quan hệ giao thương tại khu vực châu Á.

Sắp tới, The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025 - một trong những sự kiện lớn về du lịch MICE dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/2 tại TP.Đà Nẵng thu hút khoảng 70 chuyên gia trong lĩnh vực MICE, du lịch tự do và du lịch nghỉ dưỡng từ các thị trường châu Á và quốc tế.

Đây là sự kiện thường niên do Corporate Travel Management (CTM) tổ chức, thu hút sự quan tâm của các đối tác kinh doanh và nhà tài trợ từ nhiều lĩnh vực, bao gồm hệ thống phân phối toàn cầu (GDS), các hãng hàng không, khách sạn, Tổng cục Du lịch và các đối tác kinh doanh khác. Việc Đà Nẵng được các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lựa chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện vào đầu năm 2025 thể hiện sức hấp dẫn của thành phố trong lĩnh vực du lịch MICE.

Từ ngày 10-12/2 vừa qua, ngành du lịch Đà Nẵng lần đầu tiên tham dự Hội chợ du lịch châu Á - Thái Bình Dương - Asia Pacific Incentives & Meetings Event (AIME 2025) diễn ra tại Úc. AIME là hội chợ lớn và lâu đời nhất về du lịch MICE khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được Hiệp hội ngành công nghiệp triển lãm toàn cầu UFI chứng nhận, cho thấy quyết tâm xúc tiến khai phá loại hình du lịch MICE của Đà Nẵng.

Năm 2024, Đà Nẵng đón khoảng 200 đoàn khách MICE với tổng hơn 70 nghìn lượt khách, trong đó có 85 đoàn nội địa với hơn 35 nghìn lượt khách và 115 đoàn quốc tế với hơn 35 nghìn lượt khách, tăng 29% so với năm 2023.

Theo ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, thành phố có lợi thế rất lớn về phát triển du lịch MICE, golf, cũng như định hướng thu hút khách du lịch cưới, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Trong thời gian qua, ngành du lịch thành phố tích cực nghiên cứu, tìm kiếm các thị trường mới nhằm đa dạng hóa thị trường và tìm kiếm thêm nguồn khách ở lĩnh vực MICE.

Tiềm năng lớn của Quảng Nam

Với việc sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Nam cũng hội tụ nhiều điều kiện để thúc đẩy du lịch MICE. Một số khách sạn tại địa phương quan tâm thúc đẩy loại hình này có thể kể đến Bellerive Hoi An Resort & Spa, Hoiana, Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An, Citadines Pearl Hoi An…

Hoiana có kế hoạch triển khai một trung tâm hội nghị với sức chứa khoảng 3.000 người và sau đó có thể tiếp tục mở rộng quy mô để đón đầu thị trường MICE. Ảnh: QUỐC TUẤN

Năm 2024, có 2 khách sạn ở Quảng Nam đã được vinh danh ở Giải thưởng Du lịch ASEAN. Trong đó, khách sạn New World Hoiana Beach Resort (huyện Duy Xuyên) được vinh danh là địa điểm MICE ASEAN ở hạng mục phòng họp, còn khách sạn Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An (huyện Thăng Bình) là địa điểm MICE ASEAN ở hạng mục địa điểm triển lãm.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Trân - Tổng Giám đốc Phát triển dự án của Hoiana, khách MICE là dòng khách có tiềm năng lớn Quảng Nam cần quan tâm xúc tiến. Quảng Nam có vị trí rất tốt để khai thác du lịch MICE, nhất là với các thị trường trong khu vực châu Á nhưng cơ sở hạ tầng tổ chức hội nghị đủ tiêu chuẩn quốc tế còn hạn chế.

“Ví dụ một đoàn 1.000 - 2.000 khách ở Hồng Kông bay đến Đà Nẵng hoặc Quảng Nam để tổ chức hội nghị kết hợp du lịch thì chi phí vẫn còn rẻ hơn là tổ chức ở Hồng Kông nên đương nhiên họ muốn đến đây để vừa hội họp vừa tận hưởng các trải nghiệm du lịch hấp dẫn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Hoiana có kế hoạch triển khai một trung tâm hội nghị với sức chứa khoảng 3.000 người và sau đó có thể tăng lên đến 10 nghìn người để đón đầu nhu cầu này” - ông Trân cho biết.

Theo Sở VH-TT&DL, trong năm 2025 đơn vị sẽ phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để xây dựng cơ chế thí điểm hỗ trợ thu hút đoàn khách du lịch MICE (khách hội nghị/hội thảo) và đoàn khách nước ngoài tổ chức đám cưới tại Quảng Nam. Đây là một nhiệm vụ để triển khai thực hiện khoạch phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2030.