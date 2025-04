Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 15/4/2025 đồng loạt đạt mốc 125 nghìn Giá cà phê ngày 15/4/2025 dự báo sẽ đồng loạt đạt mốc 125 nghìn đồng/kg, phản ánh sự ổn định và tăng nhẹ trên thị trường.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 15/4/2025

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 125,000 0 Lâm Đồng 124,300 +600 Gia Lai 125,000 0 Đắk Nông 125,200 +200 Giá tiêu 156,000 0 USD/VND 25,570 +40

Giá cà phê hôm nay tại các khu vực sản xuất chính ở Việt Nam cho thấy xu hướng ổn định, mang đến tín hiệu tích cực cho người nông dân và doanh nghiệp. Theo số liệu mới nhất, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai đều đạt 125,000 VNĐ/kg, không có sự thay đổi so với trước đó, phản ánh sự ổn định tại hai vùng trồng cà phê lớn này. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận giá cà phê tăng nhẹ 600 VNĐ/kg, đạt 124,300 VNĐ/kg, còn Đắk Nông có giá 125,200 VNĐ/kg, giảm 200 VNĐ/kg.

Giá tiêu tham khảo ở mức 156,000 VNĐ/kg, giữ nguyên, và tỷ giá USD/VND tăng nhẹ 40 đồng lên 25,570. Với mức giá trung bình dao động quanh 124,875 VNĐ/kg, giá cà phê hôm nay cho thấy thị trường đang duy trì được sự cân bằng giữa cung và cầu. Sự tăng giá tại Lâm Đồng và tỷ giá USD/VND nhích lên là dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê có thể đang dần cải thiện, trong khi mức giảm nhẹ tại Đắk Nông có thể do nguồn cung tại đây dồi dào hơn.

Những biến động nhỏ này vẫn là tín hiệu lạc quan, giúp người trồng cà phê yên tâm sản xuất và kỳ vọng vào những đợt tăng giá mạnh hơn trong tương lai. Với vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, Việt Nam đang tận dụng sự ổn định của giá cà phê hôm nay để củng cố thị phần, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành cà phê. Người nông dân và doanh nghiệp có thể tiếp tục theo dõi giá cà phê hôm nay để nắm bắt cơ hội trong thời gian tới.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 15/4/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 15/4/2025

Giá cà phê Arabica New York ngày 15/4/2025

Dự báo giá cà phê 15/4/2025 cho thấy giá cà phê tại Việt Nam sẽ không thay đổi nhiều, chỉ tăng nhẹ khoảng 200 đến 600 đồng mỗi kg, dao động từ 124.300 đến 125.200 đồng/kg tùy từng khu vực. Nói một cách đơn giản, nếu hôm nay bạn mua 1 kg cà phê với giá 125.000 đồng, thì ngày mai giá có thể nhích lên một chút, ví dụ thành 125.200 đồng. Cụ thể, ở Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê được dự đoán vẫn ở mức 125.000 đồng/kg, không thay đổi. Tại Đắk Nông, giá có thể tăng nhẹ 200 đồng, lên 125.200 đồng/kg, còn ở Lâm Đồng, giá dự kiến tăng 600 đồng, đạt 124.300 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê có thể lên xuống khác nhau tùy từng loại, nhưng ở Việt Nam, giá cà phê 15/4/2025 nhiều khả năng sẽ giữ ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ thôi.

Lý do giá không biến động nhiều là vì thị trường đang khá yên ắng, chưa có tin tức gì mới từ các nước mua cà phê lớn như Mỹ hay châu Âu. Một số người trồng cà phê đang nghĩ đến việc bán bớt cà phê để lấy tiền tiêu, vì giá hiện tại đã cao hơn so với thời điểm thấp nhất cách đây vài ngày. Trong khi đó, những người mua cà phê lớn thì vẫn đang chờ xem giá có tăng thêm không trước khi mua nhiều. Tỷ giá tiền USD so với tiền Việt Nam cũng ảnh hưởng, nhưng không quá lớn. Vì vậy, nếu bạn đang quan tâm đến giá cà phê 15/4/2025, có thể yên tâm rằng giá sẽ không thay đổi nhiều, và có khả năng nhích lên một chút, tạo cơ hội tốt cho cả người bán lẫn người mua.