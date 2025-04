Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 2/4/2025 tiếp tục giảm Giá cà phê ngày 2/4/2025 được dự báo tiếp tục giảm nhẹ do áp lực chốt lời và nguồn cung dồi dào, dù dài hạn vẫn giữ triển vọng tích cực.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 1/4/2025

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 133,000 +700 Lâm Đồng 132,000 +800 Gia Lai 132,800 +600 Đắk Nông 133,000 +700 Giá tiêu 159,000 -1,000 USD/VND 25,350 -20

Theo thông tin từ Giacaphe.com, vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 1/4/2025, giá cà phê khu vực Tây Nguyên đã giảm nhẹ so với phiên tăng giá hôm qua. Mức giảm dao động từ 600 đến 800 đồng/kg, tùy theo từng địa phương. Hiện tại, giá thu mua trung bình đang ở mức 132.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay là 132.300 đồng/kg, giảm 700 đồng so với ngày hôm qua. Tại Lâm Đồng, giá cà phê là 131.200 đồng/kg, giảm 800 đồng. Ở Gia Lai, giá cà phê là 132.200 đồng/kg, giảm 600 đồng. Và tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay là 132.300 đồng/kg, giảm 700 đồng.

Giá cà phê trong nước mà Giacaphe.com niêm yết hàng ngày được tính toán dựa trên giá của hai sàn cà phê thế giới, kết hợp với việc khảo sát liên tục từ các doanh nghiệp và đại lý thu mua tại các vùng trọng điểm trồng cà phê trên cả nước. Điều này giúp đảm bảo rằng giá niêm yết phản ánh chính xác tình hình thị trường và hỗ trợ người nông dân cũng như các doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 1/4/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 1/4/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 5,269 ▼68 -68 (-1.27%) 5,410 ▲73 5,250 ▼87 6,973 5,337 5,337 26,852 07/25 5,295 ▼59 -59 (-1.10%) 5,428 ▲74 5,275 ▼79 7,129 5,353 5,354 29,668 09/25 5,263 ▼51 -51 (-0.96%) 5,388 ▲74 5,243 ▼71 1,564 5,322 5,314 10,663 11/25 5,177 ▼54 -54 (-1.03%) 5,298 ▲67 5,162 ▼69 302 5,268 5,231 5,125 Cập nhật: 01/04/2025

Trên sàn London, cập nhật lúc 18 giờ ngày 1/4/2025 sau khi kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta quay đầu giảm so với phiên trước, với mức giảm dao động từ 51 đến 68 USD/tấn, đưa giá giao dịch nằm trong khoảng 5.177 - 5.295 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 5/2025 đạt 5.269 USD/tấn, giảm 68 USD so với hôm trước; giá giao hàng tháng 7/2025 là 5.295 USD/tấn, giảm 59 USD; giá giao hàng tháng 9/2025 xuống còn 5.263 USD/tấn, giảm 51 USD; và giá giao tháng 11/2025 chốt ở 5.177 USD/tấn, giảm 54 USD. Xu hướng giảm này cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn biến động trước đó.

Giá cà phê Arabica New York ngày 1/4/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 379.75 ▼0.20 -0.20 (-0.05%) 386.40 ▲6.45 378.55 ▼1.40 14,167 380.00 379.95 65,592 07/25 375.40 ▼1.00 -1.00 (-0.27%) 382.55 ▲6.15 374.50 ▼1.90 9,677 376.60 376.40 49,661 09/25 370.35 ▼1.25 -1.25 (-0.34%) 377.30 ▲5.70 369.80 ▼1.80 3,814 371.60 371.60 30,136 12/25 363.20 ▼1.30 -1.30 (-0.36%) 370.00 ▲5.50 362.60 ▼1.90 2,376 364.75 364.50 17,858 Cập nhật: 01/04/2025

Trên sàn New York, cập nhật lúc 18 giờ ngày 1/4/2025 sau khi kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica quay đầu giảm so với phiên trước, với mức giảm dao động từ 0.20 đến 1.30 cent/lb, đưa giá giao dịch nằm trong khoảng 363.20 - 379.75 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 5/2025 đạt 379.75 cent/lb, giảm 0.20 cent so với hôm trước; kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 375.40 cent/lb, giảm 1.00 cent; kỳ giao hàng tháng 9/2025 xuống còn 370.35 cent/lb, giảm 1.25 cent; và kỳ giao hàng tháng 12/2025 chốt ở 363.20 cent/lb, giảm 1.30 cent. Xu hướng giảm nhẹ này cho thấy thị trường Arabica đang có sự điều chỉnh sau những biến động gần đây.

Dự báo giá cà phê ngày mai 2/4/2025 tiếp tục giảm

Dự báo giá cà phê 2/4/2025 cho thấy thị trường có thể tiếp tục đi xuống một chút, nhưng không quá đáng lo. Các chuyên gia nói đơn giản rằng giá cà phê sắp tới có thể đứng yên hoặc giảm nhẹ vì nhiều người đang bán ra để kiếm lời, cộng thêm lượng cà phê trên thị trường hiện nay khá nhiều. Tuy vậy, nếu nhìn xa hơn, giá cà phê vẫn sẽ giữ ở mức cao, nên người trồng không cần quá lo lắng.

Nhìn lại thời gian gần đây, giá cà phê Arabica trên sàn New York cứ lên xuống đều đặn, kiểu như một tuần tăng rồi tuần sau giảm. Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London lại giảm liên tục, không còn giữ được mức cao như tháng trước. Gần đây, cả hai loại cà phê này đều đang “dò dẫm”, chưa rõ hướng đi. Lý do là dự báo thời tiết ở Brazil – nơi trồng rất nhiều cà phê – sắp có mưa, làm dịu bớt nỗi lo về khô hạn.

Ở Việt Nam và Indonesia, nơi cung cấp nhiều cà phê Robusta, lượng hàng hiện không dư dả. Nông dân Việt Nam đang giữ cà phê lại, chờ giá tốt hơn mới bán, còn ở Indonesia thì mùa thu hoạch đã gần xong, nên hàng cũng ít. Một người buôn cà phê bảo rằng giờ Việt Nam gần như là nguồn Robusta chính, nhưng nông dân không vội bán vì họ còn đủ tiền xoay xở. May mắn là dù đang mùa khô, nước tưới cho cây cà phê ở Việt Nam vẫn đủ dùng.

Dù vậy, điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá cà phê 2/4/2025 vẫn là thời tiết ở Việt Nam và Brazil. Nếu cuối năm có hiện tượng La Niña – một kiểu thời tiết gây mưa nhiều – thì mùa vụ cà phê có thể thay đổi, kéo theo giá cả lên xuống khó đoán. Nói chung, ngày mai giá cà phê có thể giảm nhẹ, nhưng về lâu dài vẫn có cơ hội tốt cho người trồng.