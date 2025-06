Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 24/6/2025 chấm dứt chuỗi đi ngang Giá cà phê ngày 24/6/2025 có thể chấm dứt chuỗi đi ngang, với kịch bản giữ nguyên hoặc tăng nhẹ, tùy diễn biến sàn quốc tế và lực mua nội địa.

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 24/6/2025 chấm dứt chuỗi di ngang

Cập nhật giá cà phê trong nước hôm nay 23/6/2025

Thị trường Giá trung bình (VNĐ/kg) Thay đổi (VNĐ) Đắk Lắk 96,000 0 Lâm Đồng 95,500 0 Gia Lai 96,000 0 Đắk Nông 96,000 0

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay ghi nhận mức 95.500 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 96.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 96.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê thu mua ở mức 96.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Cập nhật giá cà phê thế giới hôm nay 23/6/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 23/6/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 23/06/2025, giá cà phê robusta trên Sàn giao dịch London có những diễn biến sau:

Kỳ hạn tháng 07/2025 giữ ở mức 3.887 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 09/2025 giữ ở mức 3.737 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2025 giữ ở mức 3.678 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 01/2026 giữ ở mức 3.628 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 03/2026 giữ ở mức 3.607 USD/tấn.

Nhìn chung, giá cà phê robusta trên Sàn giao dịch London đều giảm so với phiên trước đó.

Giá cà phê Arabica New York ngày 23/6/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 23/06/2025, giá cà phê robusta trên Sàn giao dịch London có những diễn biến sau:

Kỳ hạn tháng 09/2025 giữ ở mức 315,05 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2025 giữ ở mức 309,95 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 03/2026 giữ ở mức 305,50 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 05/2026 giữ ở mức 300,70 cent/lb.

Nhìn chung, giá cà phê robusta trên Sàn giao dịch London đều giảm so với phiên trước đó, với mức giảm dao động từ 2,25% đến 2,60%.

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 24/6/2025

Với các tín hiệu thị trường hiện tại, có thể chia thành 2 kịch bản dự báo giá cà phê ngày 24/6/2025:

Kịch bản 1: Giá giữ nguyên (khả năng cao): Dữ liệu hôm nay cho thấy thị trường cà phê đang tìm lại thế cân bằng. Các thương lái có xu hướng quan sát, không đẩy mạnh mua bán, dẫn đến trạng thái đi ngang. Nếu không có biến động mới từ sàn quốc tế trong phiên giao dịch tối 23/6 (giờ Việt Nam), khả năng giá cà phê nội địa sẽ tiếp tục đứng yên.

Kịch bản 2: Tăng nhẹ (khả năng trung bình): Một số khu vực có thể bắt đầu xuất hiện lực mua trở lại do giá xuống vùng hấp dẫn. Nếu các doanh nghiệp xuất khẩu đánh giá đây là điểm gom hàng chiến lược, thì giá có thể tăng nhẹ từ 100 – 300 đồng/kg, nhất là tại các địa phương có tồn kho thấp như Lâm Đồng.

Tuy nhiên, với áp lực từ thị trường thế giới còn rất lớn, chưa thể kỳ vọng vào một cú bật giá mạnh trong ngắn hạn. Nhà nông và giới đầu tư cần bám sát diễn biến từng ngày để có quyết định kịp thời.

Dự báo giá cà phê trong nước ngày 24/6/2025

Ghi nhận ngày 23/6, thị trường cà phê nội địa chỉ còn 95.500 – 96.000 đồng/kg, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024. Dự báo ngày 24/6, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ giữ nguyên ở mức này, với biên độ dao động không đáng kể (±50 đồng/kg). Tuy nhiên, ở một số khu vực như Lâm Đồng, nếu lực mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu tăng, giá có thể nhích nhẹ lên khoảng 96.100 – 96.300 đồng/kg.

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 24/6/2025

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 hiện ở mức 3.887 USD/tấn, giảm 27,6% so với đầu tháng 5. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 21,4%, còn 315,05 US cent/pound. Dự báo ngày 24/6, giá cà phê quốc tế sẽ tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào và đồng USD mạnh. Nếu không có tin tức địa chính trị hoặc thời tiết bất lợi mới, giá Robusta có thể dao động quanh 3.850 – 3.900 USD/tấn, còn Arabica quanh 310 – 320 US cent/pound.

Nguyên nhân khiến giá cà phê nội địa lao dốc

Giá cà phê nội địa giảm mạnh do các yếu tố sau:

Nguồn cung toàn cầu tăng: Brazil, nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, dự kiến thu hoạch vụ mùa 2025 với sản lượng tăng 0,5%, đạt khoảng 65 triệu bao. Tại Việt Nam, sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2025-2026 ước tăng 7%, lên 31 triệu bao, mức cao nhất trong 4 năm nhờ thời tiết thuận lợi.

Chốt lời trên sàn quốc tế: Giới đầu cơ ồ ạt bán ra sau giai đoạn giá cao, gây áp lực lớn lên giá cà phê Robusta và Arabica trên sàn London và New York.

Đồng USD mạnh và căng thẳng địa chính trị: Đồng USD tăng giá khiến hàng hóa định giá bằng USD như cà phê trở nên đắt đỏ, làm giảm nhu cầu. Căng thẳng địa chính trị toàn cầu cũng khiến dòng tiền rời khỏi thị trường hàng hóa.

Giá dầu thô tăng: Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, sự leo thang xung đột vũ trang đẩy giá dầu thô tăng mạnh, khiến các sàn hàng hóa như Robusta, Arabica và ca cao mất sức hút. Từ đầu năm, lợi suất kinh doanh trên sàn ca cao giảm 27%, Robusta giảm 19,5%, còn Arabica âm 1,5%.

Lưu ý cho người trồng cà phê

Theo dõi sát thị trường: Người trồng cần cập nhật diễn biến giá cả trên sàn quốc tế và nội địa hàng ngày để đưa ra quyết định bán hàng kịp thời.

Quản lý tồn kho: Với dự báo giá khó tăng mạnh trong ngắn hạn, nông dân nên cân nhắc bán lượng cà phê vừa đủ để trang trải chi phí, tránh găm hàng chờ giá cao.

Đa dạng hóa nguồn thu: Đầu tư vào các cây trồng khác hoặc sản phẩm nông nghiệp để giảm rủi ro từ biến động giá cà phê.

Hợp tác với doanh nghiệp xuất khẩu: Ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn với các doanh nghiệp uy tín để đảm bảo đầu ra ổn định, tránh phụ thuộc vào thương lái.