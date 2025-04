Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 8/4/2025 chưa có dấu hiệu lạc quan Giá cà phê ngày 8/4/2025 dự báo tiếp tục giảm do áp lực từ thuế quan Mỹ và nguồn cung dồi dào từ Brazil, khiến thị trường chưa có dấu hiệu lạc quan.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 7/4/2025

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 127,200 -3,800 Lâm Đồng 126,000 -4,200 Gia Lai 127,000 -4,000 Đắk Nông 127,200 -4,000 Giá tiêu 156,000 +4,000 USD/VND 25,570 -30

Giá cà phê hôm nay (07/04/2025) vào lúc 17h cho thấy sự biến động nhẹ tại các khu vực trọng điểm. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk đạt mức 127.200 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng, giá cà phê là 126.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê được ghi nhận ở mức 127.000 đồng/kg, và Đắk Nông có mức giá cao nhất trong ngày là 127.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước được Giacaphe.com niêm yết hàng ngày dựa trên giá của hai sàn cà phê thế giới, kết hợp với việc khảo sát liên tục từ các doanh nghiệp và đại lý thu mua tại các vùng trồng cà phê trọng điểm trên cả nước. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và phản ánh kịp thời biến động của thị trường.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay có xu hướng giảm nhẹ so với các ngày trước đó, với mức giảm dao động từ 3.800 đến 4.200 đồng/kg tùy khu vực. Điều này có thể do ảnh hưởng từ các yếu tố thị trường quốc tế hoặc nguồn cung trong nước tăng nhẹ. Tuy nhiên, giá tiêu lại có dấu hiệu tăng mạnh, đạt mức 156.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với ngày trước, cho thấy sự khác biệt trong xu hướng giá giữa hai mặt hàng nông sản chủ lực này.

Đối với tỷ giá USD/VND, mức giảm nhẹ 30 đồng so với ngày trước (hiện ở mức 25.570 đồng/USD) cũng có thể tác động đến giá cả xuất khẩu và nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến giá cà phê và tiêu trong nước.

Tóm lại, thị trường cà phê và tiêu hôm nay có những biến động đáng chú ý, với giá cà phê giảm nhẹ và giá tiêu tăng mạnh, phản ánh sự thay đổi trong cung cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 7/4/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 7/4/2025

Giá cà phê Robusta tại thị trường London đang có xu hướng giảm mạnh trên tất cả các kỳ hạn. Mức giảm dao động từ 4.49% đến 5.25%, cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế. Giá khớp lệnh đạt 5,112 USD/tấn, giảm 259 USD (-4.82%) so với giá hôm trước. Mức cao nhất trong ngày là 5,369 USD, trong khi mức thấp nhất là 5,087 USD. Khối lượng giao dịch đạt 20,327 tấn, cho thấy sự quan tâm đáng kể từ thị trường.

Giá khớp lệnh là 5,105 USD/tấn, giảm 283 USD (-5.25%), mức giảm lớn nhất trong các kỳ hạn. Mức cao nhất và thấp nhất lần lượt là 5,382 USD và 5,105 USD. Khối lượng giao dịch đạt 9,956 tấn, thấp hơn so với kỳ hạn 05/25.

Giá cà phê Arabica New York ngày 7/4/2025

Vào chiều ngày 07/04/2025, giá cà phê Arabica trên sàn New York đã ghi nhận xu hướng giảm so với phiên giao dịch trước đó, với mức giảm dao động từ 6.15 đến 7.10 cent/lb. Mức giá trong phiên này nằm trong khoảng 345.00 - 363.00 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 đạt 358.60 cent/lb, kỳ hạn tháng 7/2025 là 356.20 cent/lb, kỳ hạn tháng 9/2025 ở mức 352.50 cent/lb và kỳ hạn tháng 12/2025 là 346.15 cent/lb. Sự điều chỉnh giảm này phản ánh áp lực bán tăng cao trên thị trường, đòi hỏi các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp.

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 8/4/2025 tiếp tục xu hướng giảm

Dự báo giá cà phê ngày 8/4/2025, thị trường cà phê dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm, cả trong nước và quốc tế. Đây là thông tin quan trọng mà ngay cả những người không am hiểu về kinh tế cũng cần nắm rõ để có cái nhìn tổng quan về diễn biến thị trường.

Trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm do các yếu tố trên. Đặc biệt, nguồn cung cà phê robusta tại Việt Nam vẫn khan hiếm, trong khi hoạt động giao dịch tại Indonesia cũng trầm lắng do kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Nếu bạn là người nông dân hoặc doanh nghiệp kinh doanh cà phê, hãy theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có chiến lược phù hợp. Đối với người tiêu dùng, đây có thể là thời điểm tốt để mua cà phê với giá thấp hơn.