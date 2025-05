Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá heo hơi ngày mai 13/5/2025 tăng lại sau đợt sụt giá Giá heo hơi ngày 13/5/2025 được dự báo tăng nhẹ sau đợt sụt giá, dao động 61.000-75.000 đồng/kg, nhờ nhu cầu tiêu thụ dần phục hồi.

Cập nhật tin tức, giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 mới nhất

Cập nhật giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại khu vực miền Bắc

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 68.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Thái Bình 68.000 - Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng chững lại, không có biến động giá tại bất kỳ địa phương nào. Mặt bằng giá dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg, trong đó:

Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang dẫn đầu với mức giá 68.000 đồng/kg, phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ cân bằng.

Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg, không có thay đổi so với phiên trước.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 68.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 70.000 - Khánh Hoà 70.000 - Lâm Đồng 72.000 - Đắk Lắk 72.000 ▼1.000 Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 72.000 ▼1.000

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 - 72.000 đồng/kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 72.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk và Bình Thuận giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Nhóm giá 70.000 đồng/kg gồm Bình Định và Khánh Hoà, nhóm 69.000 đồng/kg gồm Quảng Bình, Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, đều không có biến động. Thanh Hoá, Nghệ An và Quảng Trị ghi nhận mức giá 68.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg, không thay đổi.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại khu vực miền Nam

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 73.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 73.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 73.000 - Long An 74.000 ▼1.000 Đồng Tháp 73.000 - An Giang 73.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 73.000 - Hậu Giang 73.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 74.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 73.000 - Bến Tre 74.000 - Sóc Trăng 73.000 -

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương, với mặt bằng giá dao động từ 73.000 - 74.000 đồng/kg. Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu và Bến Tre dẫn đầu với mức giá 74.000 đồng/kg, trong đó Long An ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Nhóm giá 73.000 đồng/kg gồm Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng, đều không có biến động. Không có địa phương nào ghi nhận mức giá thấp nhất vượt khỏi ngưỡng 73.000 đồng/kg.

Dự đoán giá heo hơi ngày mai 13/5/2025 tăng lại sau đợt sụt giá

Với tình hình thị trường hiện tại, giá heo hơi ngày 13/5/2025 được dự báo sẽ duy trì ổn định trên cả ba miền. Tại miền Bắc, giá dao động từ 61.000 đến 68.000 đồng/kg. Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá nằm trong khoảng 69.000 đến 73.000 đồng/kg. Miền Nam ghi nhận mức giá từ 73.000 đến 75.000 đồng/kg.

Thị trường hiện thiếu các yếu tố đột biến để đẩy giá tăng mạnh. Nhu cầu tiêu thụ từ các nhà hàng, trường học và bếp ăn công nghiệp vẫn ở mức trung bình, chưa hồi phục hoàn toàn sau kỳ nghỉ lễ, trong khi nguồn cung heo hơi vẫn tương đối ổn định.

Đối với người chăn nuôi, nên duy trì quy mô đàn hợp lý và tránh bán tháo khi giá chưa có dấu hiệu tăng rõ rệt, đồng thời chú trọng phòng dịch để bảo vệ nguồn cung. Các doanh nghiệp chế biến có thể tận dụng giai đoạn giá ổn định để thương thảo hợp đồng thu mua dài hạn, chuẩn bị nguồn hàng cho giai đoạn cao điểm giữa năm. Thương lái cần linh hoạt, ưu tiên thu mua ở những khu vực có giá cao và ổn định, đồng thời hạn chế gom hàng ở vùng giá thấp để tránh rủi ro từ chi phí vận chuyển.