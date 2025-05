Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 14/5/2025 vẫn chưa có tin hiệu lạc quan Giá tiêu ngày 14/5/2025 dự báo đi ngang, thiếu động lực tăng. Thị trường trong nước duy trì quanh 151.000-152.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 13/5/2025 ở thị trường trong nước tiếp tục đi ngang

Khu vực Giá trung bình (VNĐ/kg) Thay đổi (VNĐ) Gia Lai 151,000 0 Bà Rịa - Vũng Tàu 152,000 0 Đắk Lắk 151,000 0 Bình Phước 151,500 0 Đắk Nông 151,000 0 Cập nhật: 13/05/2025

Giá tiêu hôm nay 14/5/2025 điểm ở Việt Nam cho thấy xu hướng ổn định, không có biến động so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, giá tiêu trung bình đạt khoảng 151,300 VND/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu đi ngang ở mức 151,000 VND/kg, tương tự tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũng ghi nhận mức giá 151,000 VND/kg. Trong khi đó, Bình Phước có giá nhỉnh hơn một chút với 151,500 VND/kg, và Bà Rịa - Vũng Tàu đạt mức cao nhất là 152,000 VND/kg. So với các phiên trước đó trong ngày, khi giá tiêu từng giảm mạnh từ 1,000 đến 2,000 VND/kg, sự ổn định này cho thấy thị trường đang tạm thời cân bằng sau giai đoạn biến động.



Tuy nhiên, người trồng tiêu và doanh nghiệp không nên chủ quan. Trước đó, thị trường tiêu chịu áp lực giảm do nguồn cung toàn cầu tăng và nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu chững lại. Dự báo giá tiêu hôm nay 14/5/2025, giá có thể tiếp tục đi ngang quanh mức 151,000 đến 152,000 VND/kg nếu không có biến động lớn từ nguồn cung hoặc nhu cầu. Tuy nhiên, nếu các quốc gia sản xuất lớn như Ấn Độ hay Brazil tăng xuất khẩu, giá tiêu có thể chịu áp lực giảm nhẹ. Ngược lại, nếu nhu cầu tiêu thụ tăng lên, đặc biệt từ các thị trường quốc tế, giá tiêu có thể nhích nhẹ trong thời gian tới. Người nông dân và doanh nghiệp cần theo dõi sát các thông tin thị trường để có quyết định phù hợp. Việc nắm bắt kịp thời giá tiêu hôm nay 14/5/2025 sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Hãy tiếp tục cập nhật thông tin để không bỏ lỡ diễn biến mới nhất!

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 13/5/2025 trên thị trường thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Thị trường USD/Tấn Thay đổi VNĐ/kg (*) Indonesia - Black Pepper 7,323 -0.2 191,424 Indonesia - White Pepper 9,918 -0.21 259,257 Brazil Black - Pepper ASTA 570 6,800 0 177,752 Malaysia - Black Pepper ASTA 9,200 0 240,488 Malaysia - White Pepper ASTA 11,900 0 311,066 Viet Nam - Black Pepper 500 g/l 6,700 0 175,138 Viet Nam - Black Pepper 550 g/l 6,800 0 177,752 Viet Nam - White Pepper ASTA 9,700 0 253,558

Tính đến 5:13 PM, giá tiêu hôm nay 13/5/2025 trên thị trường quốc tế cho thấy sự ổn định ở hầu hết các khu vực. Cụ thể, tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7,323 USD/tấn, giảm nhẹ 0.2 USD/tấn, tương ứng 191,424 VND/kg, trong khi tiêu trắng Muntok của nước này ở mức 9,918 USD/tấn, giảm 0.21 USD/tấn, đạt 259,257 VND/kg. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 giữ ở mức 6,800 USD/tấn (177,752 VND/kg), còn Malaysia ghi nhận tiêu đen ASTA 9,200 USD/tấn (240,488 VND/kg) và tiêu trắng ASTA cao nhất với 11,900 USD/tấn (311,066 VND/kg). Đối với Việt Nam, giá tiêu không thay đổi, với tiêu đen 500 g/l đạt 6,700 USD/tấn (175,138 VND/kg), tiêu đen 550 g/l ở mức 6,800 USD/tấn (177,752 VND/kg), và tiêu trắng ASTA ghi nhận 9,700 USD/tấn (253,558 VND/kg).

Sự ổn định của giá tiêu hôm nay 13/5/2025 phản ánh tình trạng nguồn cung hạn chế khi các quốc gia sản xuất lớn như Việt Nam, Indonesia và Brazil đang ở giai đoạn cuối vụ, dẫn đến sản lượng tiêu đưa ra thị trường giảm. Theo báo cáo của Ptexim, giá tiêu thế giới từng có xu hướng giảm do nhu cầu yếu và lo ngại về căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, nhưng thị trường đã phục hồi nhờ nhu cầu tăng trở lại tại EU, châu Á và Mỹ. Đáng chú ý, Trung Quốc bắt đầu mua tiêu trở lại, dù số lượng chưa lớn, trong khi nông dân tại các nước sản xuất không chịu áp lực bán hàng và có xu hướng tích trữ để chờ giá tốt hơn. Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ trong tháng 3/2025 đạt 6,741 tấn, tăng 13.4% so với tháng trước và 17% so với cùng kỳ năm ngoái, với Việt Nam dẫn đầu nguồn cung (3,991 tấn), tiếp theo là Indonesia (1,515 tấn) và Ấn Độ (815 tấn). Những tín hiệu này cho thấy tiềm năng phục hồi của thị trường tiêu trong thời gian tới, nhưng người nông dân và doanh nghiệp cần theo dõi sát sao để có chiến lược phù hợp. Hãy tiếp tục cập nhật giá tiêu hôm nay 13/5/2025 để không bỏ lỡ diễn biến mới nhất!

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 14/5/2025 giá tiêu trong nước và thế giới vẫn chưa có tín hiệu lạc quan

Giá tiêu ngày mai 14/5/2025 ở trong nước dự kiến duy trì trạng thái "đi ngang trong thế căng" với mức giá dao động quanh ngưỡng 151.000 – 152.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm như Đắk Nông, Đắk Lắk. Tuy nhiên, hai điểm nóng Bình Phước và Gia Lai có thể chứng kiến đợt tăng nhẹ 0.5-1% do áp lực gom hàng từ các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô vừa – yếu tố khiến thị trường tuy ổn định nhưng tiềm ẩn những biến động khó lường.

Indonesia và Malaysia giữ vững giá niêm yết (Lampung: 7.323 USD/tấn; Muntok trắng: 9.918 USD/tấn), phản ánh nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.

Brazil tiếp tục duy trì mức giá thấp nhất nhóm (6.800 USD/tấn), tạo áp lực cạnh tranh gián tiếp lên mặt bằng giá Việt Nam.

Đáng chú ý, tiêu Việt Nam xuất khẩu loại 550 g/l giữ ở 6.800 USD/tấn – mức giá "an toàn" nhưng chưa đủ sức kích thích đơn hàng lớn từ EU.

Dù thị trường thế giới ổn định, các tín hiệu từ lạm phát Mỹ và giá container vận chuyển có thể tác động đột ngột đến tâm lý giao dịch. Ngày 14/5 được xem là giai đoạn "tích lũy" trước khi có thể xuất hiện đợt biến động mạnh vào cuối tháng.