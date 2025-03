Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 24/3/2025 ổn định và đi ngang Giá tiêu ngày 2/3/2025 được dự báo ổn định và đi ngang, phản ánh sự cân bằng của thị trường trong nước.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 23/3/2025 ở thị trường trong nước

Khu vực Giá trung bình (VND/kg) Thay đổi (VND/kg) Gia Lai 159,500 0 Bà Rịa - Vũng Tàu 159,500 0 Đắk Lắk 160,000 0 Bình Phước 159,500 0 Đắk Nông 160,500 0

Giá tiêu tại các khu vực sản xuất chính vào ngày 22/03/2025 cho thấy sự ổn định, với mức giá trung bình dao động trong khoảng 159,500 – 160,500 VND/kg. Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất với 160,500 VND/kg, tiếp theo là Đắk Lắk với 160,000 VND/kg, trong khi Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Bình Phước cùng giữ ở mức 159,500 VND/kg.

Do không có dữ liệu so sánh với ngày trước đó, giá tiêu được giả định là không thay đổi, phản ánh một thị trường tiêu ổn định trong ngắn hạn. Tuy nhiên, với ghi chú rằng giá tiêu xuất khẩu tính theo đầu giá đạt 6 mức 159,500 VND/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước, điều này cho thấy thị trường tiêu đang trong giai đoạn ít biến động, có thể do nguồn cung và cầu đang ở trạng thái cân bằng. Người nông dân và nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát sao các yếu tố như thời tiết, nhu cầu xuất khẩu, và biến động kinh tế toàn cầu để dự đoán xu hướng giá tiêu trong thời gian tới.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 23/3/2025 trên thị trường thế giới

Thị trường/Loại tiêu Giá (USD/tấn hoặc Rupee/tấn) Thay đổi Giá tiêu thế giới Indonesia – Black Pepper 7,267 (187,198 VND/kg) -0.12 ▼ Indonesia – White Pepper 10,207 (262,933 VND/kg) -0.12 ▼ Brazil Black – Pepper ASTA 570 7,000 (180,320 VND/kg) 0 Malaysia – Black Pepper ASTA 9,900 (255,024 VND/kg) +1.01 ▲ Malaysia – White Pepper ASTA 12,400 (319,424 VND/kg) +0.81 ▲ Viet Nam – Black Pepper 500 g/l 7,100 (182,896 VND/kg) 0 Viet Nam – Black Pepper 550 g/l 7,300 (188,048 VND/kg) 0 Viet Nam – White Pepper ASTA 10,100 (260,176 VND/kg) 0 Giá tiêu Ấn Độ Garbled 67,200 (206,835 VND/kg) 0 Gram/lit 64,200 (197,602 VND/kg) 0 Ungarbled 65,200 (200,680 VND/kg) 0

Giá tiêu thế giới và giá tiêu Ấn Độ vào ngày 23/03/2025 cho thấy sự biến động nhẹ trên thị trường quốc tế, trong khi giá tại Ấn Độ giữ ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen và tiêu trắng tại Indonesia giảm nhẹ 0.12 USD/tấn, lần lượt đạt 7,267 USD/tấn (187,198 VND/kg) và 10,207 USD/tấn (262,933 VND/kg). Ngược lại, giá tiêu tại Malaysia tăng đáng kể, với tiêu đen ASTA tăng 1.01 USD/tấn lên 9,900 USD/tấn (255,024 VND/kg) và tiêu trắng ASTA tăng 0.81 USD/tấn lên 12,400 USD/tấn (319,424 VND/kg).

Giá tiêu tại Việt Nam và Brazil không thay đổi, với tiêu đen 500 g/l và 550 g/l của Việt Nam lần lượt ở mức 7,100 USD/tấn (182,896 VND/kg) và 7,300 USD/tấn (188,048 VND/kg), tiêu trắng ASTA ở mức 10,100 USD/tấn (260,176 VND/kg), và tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 7,000 USD/tấn (180,320 VND/kg). Tại Ấn Độ, giá tiêu Garbled, Gram/lit, và Ungarbled không đổi, lần lượt ở mức 67,200 Rupee/tấn (206,835 VND/kg), 64,200 Rupee/tấn (197,602 VND/kg), và 65,200 Rupee/tấn (200,680 VND/kg).

Sự tăng giá tại Malaysia có thể phản ánh nhu cầu tăng hoặc nguồn cung hạn chế, trong khi sự ổn định tại Việt Nam và Ấn Độ cho thấy thị trường nội địa đang duy trì cân bằng. Nhà đầu tư và người nông dân cần theo dõi sát sao các yếu tố như nhu cầu xuất khẩu và biến động tỷ giá để dự đoán xu hướng giá tiêu trong thời gian tới.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 24/3/2025 ổn định và đi ngang

Ngày mai, 24/3/2025, giá tiêu trong nước có thể duy trì mức ổn định hoặc giảm nhẹ tại một số địa phương. Giá tiêu hiện tại dao động trong khoảng từ 159.000 đến 160.500 đồng/kg, với sự tăng nhẹ trong tuần qua, khoảng 1.000 đến 1.500 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu được dự đoán sẽ duy trì ổn định với sự biến động nhỏ giữa các quốc gia. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia và giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với phiên trước, lần lượt ở mức 7.267 USD/tấn và 10.207 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng ổn định, với giá tiêu đen đạt 7.100 USD/tấn cho loại 500 g/l và 7.300 USD/tấn cho loại 550 g/l, trong khi giá tiêu trắng ở mức 10.100 USD/tấn. Về dài hạn, giá tiêu có thể duy trì ở mức cao do nhu cầu trên toàn cầu và sản lượng toàn cầu có xu hướng giảm. Tuy nhiên, giá có thể giảm nhẹ nếu lượng hàng cung ra thị trường tăng mạnh vào ngày mai.