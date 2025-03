Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 19/3/2025 tiếp tục đà tăng Dựa trên xu hướng hiện tại, giá vàng thế giới ngày 19/3/2025 có khả năng tiếp tục tăng nhẹ.

Cập nhật chi tiết giá vàng chiều nay 18/3/2023 mới nhất

Chi tiết giá vàng tại DOJI ngày 18/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) DOJI AVPL/SJC HN 96,700 ▲1.900K 98,200 ▲2.100K AVPL/SJC HCM 96,700 ▲1.900K 98,200 ▲2.100K AVPL/SJC ĐN 96,700 ▲1.900K 98,200 ▲2.100K Nguyên liệu 9999 - HN 97,200 ▲2.100K 97,800 ▲2.100K Nguyên liệu 999 - HN 97,100 ▲2.100K 97,700 ▲2.100K AVPL/SJC Cần Thơ 96,700 ▲1.900K 98,200 ▲2.100K Cập nhật: 18/03/2025 18:30

Giá vàng DOJI chiều nay (18/3/2025) ghi nhận mức tăng đáng kể, với giá mua vào và bán ra đều tăng từ 1.900K đến 2.100K so với trước đó. Cụ thể, giá vàng AVPL/SJC tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ đồng loạt đạt 96,700 triệu đồng/lượng (mua vào) và 98,200 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1.900K và 2.100K tương ứng.

Trong khi đó, vàng nguyên liệu 9999 và 999 tại Hà Nội có mức giá cao hơn, lần lượt là 97,200 - 97,800 triệu đồng/lượng và 97,100 - 97,700 triệu đồng/lượng, đều tăng 2.100K ở cả hai chiều. Xu hướng tăng này có thể phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư trước những biến động kinh tế toàn cầu, cùng với nhu cầu tích trữ vàng tăng cao trong bối cảnh lạm phát và bất ổn tài chính.

Tuy nhiên, mức tăng này cũng có thể tạo áp lực lên người tiêu dùng, đặc biệt là những người mua vàng để sử dụng trong các dịp lễ tết sắp tới.

Chi tiết giá vàng tại PNJ ngày 18/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) PNJ TPHCM - PNJ 96.900 ▲2.000K 98.500 ▲2.000K TPHCM - SJC 96.700 ▲1.900K 98.200 ▲2.100K Hà Nội - PNJ 96.900 ▲2.000K 98.500 ▲2.000K Hà Nội - SJC 96.700 ▲1.900K 98.200 ▲2.100K Đà Nẵng - PNJ 96.900 ▲2.000K 98.500 ▲2.000K Đà Nẵng - SJC 96.700 ▲1.900K 98.200 ▲2.100K Miền Tây - PNJ 96.900 ▲2.000K 98.500 ▲2.000K Miền Tây - SJC 96.700 ▲1.900K 98.200 ▲2.100K Giá vàng nữ trang - PNJ 96.900 ▲2.000K 98.500 ▲2.000K Giá vàng nữ trang - SJC 96.700 ▲1.900K 98.200 ▲2.100K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 96.900 ▲2.000K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ SJC 96.700 ▲1.900K 98.200 ▲2.100K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 96.900 ▲2.000K Vàng nữ trang 999.9 96.000 ▲2.100K 98.500 ▲2.100K Vàng nữ trang 999 95.900 ▲2.100K 98.400 ▲2.100K Vàng nữ trang 99 95.120 ▲2.080K 97.620 ▲2.080K Vàng 916 (22K) 87.830 ▲1.930K 90.330 ▲1.930K Vàng 750 (18K) 71.530 ▲1.580K 74.030 ▲1.580K Vàng 680 (16.3K) 64.630 ▲1.430K 67.130 ▲1.430K Vàng 650 (15.6K) 61.680 ▲1.370K 64.180 ▲1.370K Vàng 610 (14.6K) 57.740 ▲1.290K 60.240 ▲1.290K Vàng 585 (14K) 55.270 ▲1.230K 57.770 ▲1.230K Vàng 416 (10K) 38.630 ▲880K 41.130 ▲880K Vàng 375 (9K) 34.590 ▲790K 37.090 ▲790K Vàng 333 (8K) 30.160 ▲700K 32.660 ▲700K Cập nhật: 18/03/2025 18:30

Giá vàng PNJ chiều nay (18/3/2025) tiếp tục đà tăng mạnh, với mức tăng dao động từ 700K đến 2.100K trên các loại vàng. Cụ thể, vàng PNJ tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Miền Tây và Đông Nam Bộ đạt 96,900 triệu đồng/lượng (mua vào) và 98,500 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 2.000K ở cả hai chiều, trong khi vàng SJC tại các khu vực này ghi nhận mức 96,700 - 98,200 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1.900K và 2.100K.

Đối với vàng nữ trang, giá cũng tăng đáng kể, với vàng 999.9 đạt 96,000 - 98,500 triệu đồng/lượng (tăng 2.100K), vàng 999 đạt 95,900 - 98,400 triệu đồng/lượng (tăng 2.100K), và các loại vàng thấp hơn như 916 (22K), 750 (18K) tăng từ 700K đến 1.930K.

Mức tăng này cho thấy sức hút của vàng trong bối cảnh kinh tế bất ổn, khi nhà đầu tư và người tiêu dùng tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, tuy nhiên, giá vàng tăng cao có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng trong thời gian tới.

Chi tiết giá vàng tại AJC ngày 18/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) AJC Trang sức 99.99 9,635 ▲205K 9,870 ▲210K Trang sức 99.9 9,625 ▲205K 9,860 ▲210K NL 99.99 9,635 ▲205K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,625 ▲205K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,725 ▲205K 9,880 ▲210K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,725 ▲205K 9,880 ▲210K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,725 ▲205K 9,880 ▲210K Miếng SJC Thái Bình 9,670 ▲190K 9,820 ▲210K Miếng SJC Nghệ An 9,670 ▲190K 9,820 ▲210K Miếng SJC Hà Nội 9,670 ▲190K 9,820 ▲210K Cập nhật: 18/03/2025 18:30

Giá vàng AJC chiều nay (18/3/2025) ghi nhận mức tăng nhẹ, với giá mua vào và bán ra tăng từ 190K đến 210K so với trước đó. Cụ thể, trang sức 99.99 và 99.9 đạt mức 9,635 - 9,870 triệu đồng/lượng và 9,625 - 9,860 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 205K và 210K.

Vàng nguyên liệu 99.99 và nhẫn tròn không ép vỉ tại Thái Bình có giá mua vào lần lượt là 9,635 và 9,625 triệu đồng/lượng, tăng 205K. Nhẫn tròn 3A, Đ.Vàng tại Thái Bình, Nghệ An và Hà Nội đạt 9,725 - 9,880 triệu đồng/lượng, tăng 205K và 210K, trong khi miếng SJC tại các khu vực này ghi nhận mức 9,670 - 9,820 triệu đồng/lượng, tăng 190K và 210K.

Mức tăng này phản ánh xu hướng tích cực của thị trường vàng trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn trước những biến động kinh tế, tuy nhiên, mức tăng nhẹ hơn so với các thương hiệu lớn như DOJI và PNJ cho thấy AJC có thể đang chịu áp lực cạnh tranh về giá trên thị trường.

Dự báo giá vàng ngày mai 19/3/2025 tiếp tục duy trì đà tăng

Chiều 18/3/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, với giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đạt 3.025,1 USD/oz, tăng 20,1 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (1 USD = 25.710 VND), giá vàng thế giới tương đương 93,70 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm. Xu hướng tăng này được thúc đẩy bởi tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn, khi các nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, các yếu tố như căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt ở Trung Đông, và nhu cầu tích trữ vàng từ các ngân hàng trung ương cũng đang hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Dựa trên xu hướng hiện tại và các dự báo dài hạn từ các chuyên gia, giá vàng thế giới ngày 19/3/2025 có khả năng tiếp tục tăng nhẹ, dao động trong khoảng 3.030 - 3.050 USD/oz, tương đương khoảng 93,85 - 94,47 triệu đồng/lượng (theo tỷ giá hiện tại). Tuy nhiên, nếu có tín hiệu tích cực từ các chính sách kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoặc đồng USD mạnh lên, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh giảm nhẹ. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn có thể tăng theo đà thế giới, nhưng mức tăng sẽ phụ thuộc vào sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước, với giá SJC dự kiến dao động quanh 97,5 - 98,5 triệu đồng/lượng. Nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi sát các diễn biến kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ để đưa ra quyết định phù hợp.