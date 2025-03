Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 25/3/2025 sẽ chưa dừng lại Giá vàng ngày 25/3/2025 dự báo tiếp tục tăng nhẹ từ 3026,77 USD/ounce, do bất ổn kinh tế và địa chính, dù có thể điều chỉnh ngắn hạn.

Cập nhật chi tiết giá vàng chiều nay 24/3/2023 mới nhất

Chi tiết giá vàng tại DOJI ngày 24/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) DOJI AVPL/SJC HN 95,100 ▲700K 97,600 ▲200K AVPL/SJC HCM 95,100 ▲700K 97,600 ▲200K AVPL/SJC ĐN 95,100 ▲700K 97,600 ▲200K Nguyên liệu 9999 - HN 95,800 ▲200K 97,500 ▲200K Nguyên liệu 999 - HN 95,700 ▲200K 97,400 ▲200K AVPL/SJC Cần Thơ 95,100 ▲700K 97,600 ▲200K Cập nhật: 24/03/2025 18:30

Mức tăng này phản ánh sự biến động tích cực trên thị trường vàng trong ngày, có thể do ảnh hưởng từ nhu cầu đầu tư hoặc các yếu tố kinh tế vĩ mô. So với các bảng giá trước đó, đây là một bước nhảy vọt đáng chú ý, đặc biệt ở các sản phẩm AVPL/SJC với mức tăng mua vào cao hơn hẳn so với tăng bán ra, cho thấy chiến lược giữ chênh lệch giá của DOJI vẫn được duy trì.

Chi tiết giá vàng tại PNJ ngày 24/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) PNJ TPHCM - PNJ 95.900 ▲200K 98.400 ▲100K TPHCM - SJC 95.100 ▲700K 97.600 ▲200K Hà Nội - PNJ 95.900 ▲200K 98.400 ▲100K Hà Nội - SJC 95.100 ▲700K 97.600 ▲200K Đà Nẵng - PNJ 95.900 ▲200K 98.400 ▲100K Đà Nẵng - SJC 95.100 ▲700K 97.600 ▲200K Miền Tây - PNJ 95.900 ▲200K 98.400 ▲100K Miền Tây - SJC 95.100 ▲700K 97.600 ▲200K Giá vàng nữ trang - PNJ Trang sức vàng 95.900 ▲200K 98.400 ▲100K Giá vàng nữ trang - SJC 95.100 ▲700K 97.600 ▲200K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 95.900 ▲200K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ SJC 95.100 ▲700K 97.600 ▲200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 95.900 ▲200K Vàng nữ trang 999.9 95.800 ▲100K 98.300 ▲100K Vàng nữ trang 999 95.700 ▲100K 98.200 ▲100K Vàng nữ trang 99 94.920 ▲100K 97.420 ▲100K Vàng 916 (22K) 87.640 ▲90K 90.140 ▲90K Vàng 750 (18K) 71.380 ▲80K 73.880 ▲80K Vàng 680 (16.3K) 64.490 ▲60K 66.990 ▲60K Vàng 650 (15.6K) 61.550 ▲70K 64.050 ▲70K Vàng 610 (14.6K) 57.610 ▲60K 60.110 ▲60K Vàng 585 (14K) 55.160 ▲60K 57.660 ▲60K Vàng 416 (10K) 38.540 ▲40K 41.040 ▲40K Vàng 375 (9K) 34.510 ▲30K 37.010 ▲30K Vàng 333 (8K) 30.090 ▲30K 32.590 ▲30K

Xu hướng tăng giá này có thể phản ánh nhu cầu tiêu dùng hoặc đầu tư tăng cao, kết hợp với các yếu tố thị trường tích cực, tuy nhiên mức tăng của vàng SJC vượt trội hơn so với vàng PNJ và nữ trang cho thấy sự khác biệt trong chiến lược định giá giữa các dòng sản phẩm.

Chi tiết giá vàng tại AJC ngày 24/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) AJC Trang sức 99.99 9,530 ▲120K 9,860 ▲70K Trang sức 99.9 9,520 ▲120K 9,850 ▲70K NL 99.99 9,530 ▲120K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,520 ▲120K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,620 ▲120K 9,870 ▲70K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,620 ▲120K 9,870 ▲70K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,620 ▲120K 9,870 ▲70K Miếng SJC Thái Bình 9,530 ▲90K 9,760 ▲20K Miếng SJC Nghệ An 9,530 ▲90K 9,760 ▲20K Miếng SJC Hà Nội 9,530 ▲90K 9,760 ▲20K

Mức tăng này phản ánh sự khởi sắc nhẹ của thị trường vàng AJC, có thể do nhu cầu tiêu dùng hoặc đầu tư tăng, tuy nhiên mức tăng của giá bán ra thấp hơn giá mua vào ở hầu hết các sản phẩm cho thấy AJC đang duy trì chiến lược giá thận trọng trong bối cảnh biến động thị trường.

Dự báo giá vàng ngày mai 25/3/2025 sẽ còn tăng nhẹ tiếp

Giá vàng ngày 25/3/2025 được dự báo sẽ tăng nhẹ, dựa trên xu hướng ghi nhận vào cuối ngày 24/3/2025, khi giá vàng thế giới đạt 3026,77 USD/ounce, tăng 3,72 USD/ounce so với phiên trước. Các yếu tố như chính sách thuế quan mới từ chính quyền Trump, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Ukraine, cùng áp lực lạm phát toàn cầu đang hỗ trợ đà tăng của kim loại quý"]. Đây là lần tăng nhẹ nhưng phản ánh tâm lý thị trường nghiêng về việc coi vàng như tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Tại Việt Nam, giá vàng ngày 25/3/2025 dự kiến sẽ biến động theo giá thế giới, với vàng SJC có khả năng nhích lên trong phiên sáng. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo về khả năng điều chỉnh giá ngắn hạn trong xu hướng tăng dài hạn, tạo cơ hội cho nhà đầu tư chiến lược. Việc theo dõi sát diễn biến thị trường là cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Nhà đầu tư nên cập nhật thông tin kinh tế, đặc biệt từ Fed và chính sách Mỹ, vì chúng có thể tác động mạnh đến giá vàng ngày 25/3/2025. Với vai trò bảo toàn giá trị tài sản, vàng vẫn là lựa chọn hấp dẫn, nhưng cần đa dạng hóa danh mục để giảm rủi ro khi thị trường biến động.