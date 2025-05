Tài chính - Thị trường Tin tức giá vàng ngày mai 30/5/2025 chịu ảnh hưởng của phán quyết chặn lệnh áp thuế Giá vàng ngày 30/5/2025 dự báo giá vàng chịu phán quyết chặn lệnh áp thuế, ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng toàn cầu.

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 29/5/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu lớn. Đây là một diễn biến đáng chú ý khi giá vàng liên tục điều chỉnh giảm trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có nhiều biến động.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 115,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại TP.HCM và Đà Nẵng, khi giá vàng SJC tại các khu vực này đồng loạt giảm 700 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI, một trong những đơn vị kinh doanh vàng lớn nhất, cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 115,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng lại có sự khác biệt nhẹ. Giá mua vào được giữ nguyên ở mức 116,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng lên 118 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây là một trong số ít các đơn vị ghi nhận mức tăng giá trong ngày hôm nay.

Đáng chú ý, giá vàng tại PNJ ghi nhận mức giảm sâu nhất trên thị trường. Giá mua vào và bán ra lần lượt là 110,3 triệu đồng/lượng và 113,4 triệu đồng/lượng, giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức giảm mạnh nhất trong số các thương hiệu vàng lớn, phản ánh sự điều chỉnh mạnh tay từ đơn vị này.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng giảm 700 nghìn đồng/lượng, với mức niêm yết là 115,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118 triệu đồng/lượng (bán ra).

Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá, khi giá vàng miếng SJC tại đây được giao dịch ở mức 114,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhìn chung, thị trường vàng hôm nay ghi nhận xu hướng giảm mạnh trên diện rộng, với mức giảm dao động từ 700 nghìn đồng/lượng đến 1,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu và khu vực. Sự điều chỉnh này được cho là phản ánh những biến động trên thị trường vàng quốc tế, khi giá vàng thế giới cũng đang chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng cao.

Người mua vàng cần thận trọng trong việc lựa chọn thời điểm giao dịch để tối ưu hóa lợi ích, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 29/5/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 115,5 ▼700K 118,0 ▼700K Tập đoàn DOJI 115,5 ▼700K 118,0 ▼700K Mi Hồng 116,5 - 118,0 ▲800 PNJ 110,3 ▼1000K 113,4 ▼1000K Vietinbank Gold 117,2 ▼1500K Bảo Tín Minh Châu 115,5 ▼700K 118,0 ▼700K Phú Quý 114,5 ▼1200K 118,0 ▼700K

1. DOJI - Cập nhật: 29/05/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 115.500

▼7 00K 118.000

▼700K AVPL/SJC HCM 115.500

▼7 00K 118.000

▼700K AVPL/SJC ĐN 115.500

▼7 00K 118.000

▼700K Nguyên liệu 9999 - HN 107.000

500K 110.800

700K Nguyên liệu 999 - HN 106.900

500K 110.700

700K

2. PNJ - Cập nhật: 29/5/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 110.300 ▼1000K 113.400 ▼1000K TPHCM - SJC 115.500 ▼700K 118.000 ▼700K Hà Nội - PNJ 110.300 ▼1000K 113.400 ▼1000K Hà Nội - SJC 115.500 ▼700K 118.000 ▼700K Đà Nẵng - PNJ 110.300 ▼1000K 113.400 ▼1000K Đà Nẵng - SJC 115.500 ▼700K 118.000 ▼700K Miền Tây - PNJ 110.300 ▼1000K 113.400 ▼1000K Miền Tây - SJC 115.500 ▼700K 118.000 ▼700K Giá vàng nữ trang - PNJ 110.300 ▼1000K 113.400 ▼1000K Giá vàng nữ trang - SJC 115.500 ▼700K 118.000 ▼700K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 110.300 ▼1000K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ SJC 115.500 ▼700K 118.000 ▼700K Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 110.300 ▼1000K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 110.300 ▼1000K 113.400 ▼1000K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 110.300 ▼1000K 113.400 ▼1000K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 110.000 ▼1300K 112.500 ▼1300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 109.890 ▼1300K 112.390 ▼1300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 109.200 ▼1290K 111.700 ▼1290K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 108.980 ▼1280K 111.480 ▼1280K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 77.030 ▼970K 84.530 ▼970K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 58.460 ▼760K 65.960 ▼760K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.450 ▼540K 46.950 ▼540K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 100.650 ▼1190K 103.150 ▼1190K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 61.280 ▼790K 68.780 ▼790K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 65.780 ▼840K 73.280 ▼840K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 69.150 ▼880K 76.650 ▼880K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 34.840 ▼490K 42.340 ▼490K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 29.780 ▼420K 37.280 ▼420K

3. SJC - Cập nhật: 29/5/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 115.500

▼7 00K 118.000

▼700K Vàng SJC 5 chỉ 115.500

▼7 00K 118.020

▼700K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 115.500

▼7 00K 118.030

▼700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 110.300

▼1000K 113.400

▼700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 110.300

▼1000K 113.300

▼700K Nữ trang 99,99% 110.300

▼1000K 112.700

▼700K Nữ trang 99% 107.084

▼693K 111.584

▼693K Nữ trang 68% 69.893

▼876K 76.793

▼476K Nữ trang 41,7% 40.250

▼691K 47.150

▼291K

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 29/5/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 17h20 ngày 29/5/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.288,59 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.210 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 104,05 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (115,5-118,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,95 triệu.

Vào ngày 29 tháng 5, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần qua. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do một tòa án thương mại của Mỹ đã chặn hầu hết các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp đặt, điều này cho thấy những rủi ro thương mại đang được giảm bớt và làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã giảm 0,3%, xuống còn 3.281,19 USD mỗi ounce. Đây là mức giá thấp nhất mà vàng đạt được kể từ ngày 20 tháng 5. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,5%, xuống còn 3.279,10 USD. Sự tăng giá của đồng đô la Mỹ đã góp phần làm cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Quyết định của tòa án đã tạo ra một làn sóng phấn khởi trong các thị trường tài chính, dẫn đến việc các nhà đầu tư có thêm sự chấp nhận rủi ro. Điều này đã gây áp lực lên giá vàng, vốn được coi là một tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị. Theo Ricardo Evangelista, một nhà phân tích cấp cao tại công ty môi giới ActivTrades, sự giảm giá của vàng phản ánh sự gia tăng lòng tin của nhà đầu tư vào các tài sản rủi ro hơn.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã nhanh chóng kháng cáo quyết định này và có thể sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao nếu cần thiết. Tổng thống Trump đã áp đặt các mức thuế "đối ứng" lên nhiều quốc gia vào đầu tháng 4, điều này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái toàn cầu. Nhiều mức thuế cụ thể đã bị tạm dừng chỉ một tuần sau đó.

Giá vàng, thường được xem là một tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn, đã đạt nhiều mức kỷ lục trong năm nay. Trong khi đó, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp diễn ra vào đầu tháng 5 đã thừa nhận rằng có thể sẽ phải đối mặt với những "thỏa hiệp khó khăn" trong tương lai, khi mà lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng. Họ cũng cảnh báo về những rủi ro suy thoái đang gia tăng.

Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu GDP của Mỹ sẽ được công bố trong ngày hôm nay, cùng với các số liệu về Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân cốt lõi của Mỹ vào thứ Sáu, để tìm kiếm thêm tín hiệu về hướng đi của chính sách của Fed. Mặc dù có những biến động, một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực về giá vàng, mặc dù có thể sẽ có một đợt điều chỉnh về mức giá 3.050 USD mỗi ounce sau một đợt tăng giá nhanh gần đây.

Nhu cầu về vàng như một tài sản trú ẩn có thể sẽ tăng lên do những căng thẳng địa chính trị phức tạp liên quan đến chính sách thương mại và đối ngoại của Tổng thống Trump trong năm 2025. Trong khi đó, giá bạc đã tăng 0,9% lên 33,29 USD mỗi ounce, giá bạch kim tăng 0,1% lên 1.075,95 USD và giá palladium tăng 0,8% lên 969,87 USD.

Như vậy, giá vàng hôm nay 29/5/2025 trên thị trường thế giới đang chịu áp lực giảm giá, nhưng vẫn có những yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị.

Dự báo giá vàng ngày mai 30/5/2025

Dựa trên các yếu tố hiện tại, giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày mai, 30/5/2025. Cụ thể, giá vàng SJC có thể sẽ điều chỉnh giảm xuống khoảng 113-116 triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá vàng thế giới có thể dao động quanh mức 3.250-3.270 USD/Ounce.

Lý do đầu tiên cho dự đoán này là sự sụt giảm mạnh của giá vàng thế giới trong ngày 29/5/2025. Giá vàng đã giảm xuống còn 3.288,59 USD/Ounce, mức thấp nhất trong hơn một tuần qua. Nguyên nhân chính là do một tòa án liên bang Mỹ đã ra phán quyết chặn lệnh áp thuế của Tổng thống Donald Trump. Quyết định này đã làm giảm vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, khiến nhiều nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro hơn.

Thêm vào đó, sự tăng giá của đồng USD sau phán quyết của tòa án cũng tạo thêm áp lực lên giá vàng. Khi đồng USD mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác. Điều này đã dẫn đến việc giá vàng giảm hơn 1% trong phiên giao dịch gần đây.

Mặc dù giá vàng có thể sụt giảm trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia vẫn duy trì triển vọng tích cực cho giá vàng trong dài hạn. Họ cho rằng, áp lực lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng, và đồng USD có khả năng suy yếu trong tương lai. Biên bản cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chỉ ra rằng các quan chức đang lo ngại về tình trạng lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cùng gia tăng, điều này có thể dẫn đến những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố trong những ngày tới, bao gồm GDP và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Những thông tin này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nhà đầu tư và có thể dẫn đến những biến động trong giá vàng.

Cuối cùng, giá vàng trong nước thường phản ánh xu hướng của giá vàng thế giới. Do đó, nếu giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giá vàng SJC cũng sẽ chịu áp lực giảm theo. Với những yếu tố này, dự đoán rằng giá vàng ngày 30/5/2025 sẽ có sự điều chỉnh giảm là hoàn toàn hợp lý. Người đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để có những quyết định đầu tư chính xác.