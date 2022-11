[VIDEO] – Công an Quảng Nam bắt quả tang 6 đối tượng cùng gần 1 tấn thuốc nổ, hơn 7.000 kíp điện và 500 viên đạn

Triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hàng tấn vật liệu nổ

XUÂN MAI - MINH TUẤN | 24/11/2022 - 16:10

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn, hoạt động liên huyện, liên tỉnh do đối tượng Ninh Văn Hoạt (SN 1988, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) - nhân viên Công ty TNHH Thành Tâm tại Nam Trà My cầm đầu, bắt nhiều đối tượng liên quan.