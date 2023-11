(QNO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, yêu cầu các ngành, địa phương liên quan hoàn thành việc bàn giao mặt bằng thi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam trước 30/4/2024.

