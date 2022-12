(QNO) - Qua 15 năm ấp ủ ý tưởng nhiếp ảnh gia Mai Thành Chương (SN 1982) là người con của Hội An vừa cho ra mắt bộ sách ảnh cá nhân "Hoi An The Lasting Wonders" (Hội An - Kỳ quan bất tận) tại Festival Làng chài biển Tân Thành. Đây là tư liệu ảnh rất thú vị về di sản, văn hoá làng nghề và du lịch xanh ở phố Hội.

Your browser does not support the video tag.