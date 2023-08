Bình an trên những chuyến phà

THÀNH CÔNG | 04/11/2022 - 12:45

Đó là kỳ vọng được đặt ra với mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy” do Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với UBND xã Tam Hải (Núi Thành) xây dựng. Mô hình đã tạo sức lan tỏa, được người dân hưởng ứng.